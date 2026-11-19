Snapshot Η τοποθέτηση απαιτούσε δύο γερανούς και πολυμελές συνεργείο για τη μεταφορά, ανύψωση και στερέωση του δέντρου.

Το δέντρο θα στολιστεί με κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά στολίδια από πλεξιγκλάς και χιλιάδες μέτρα λαμπιονιών, με φωτεινή γιρλάντα που θα το διακοσμεί και την ημέρα.

Η επίσημη φωταγώγηση θα γίνει την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στις 19:30, με μουσική εκδήλωση από τη Big Band, τη Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων και συναυλία της Μαρίνας Σπανού.

Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός θα επεκταθεί σε πολλές περιοχές της πόλης, δημιουργώντας γιορτινή ατμόσφαιρα με φωτεινές γιρλάντες, αστέρια και τρισδιάστατες κατασκευές. Snapshot powered by AI

Σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς μπαίνει σταδιακά η Αθήνα, καθώς το χριστουγεννιάτικο δέντρο έφτασε στην πλατεία Συντάγματος και ξεκίνησαν οι εργασίες για την τοποθέτηση και τον στολισμό του.

Το φετινό έλατο προέρχεται από τις Άνω Ρίζες Χρυσοβιτσίου στην Αρκαδία και έχει ύψος 21 μέτρα. Είναι μικρότερο σε σχέση με το περσινό δέντρο, ωστόσο αναμένεται να αποτελέσει και φέτος το κεντρικό σημείο του εορταστικού στολισμού της πρωτεύουσας.

Για τη μεταφορά, την ανύψωση και τη στερέωσή του στην πλατεία χρειάστηκε η συνδρομή δύο γερανών και πολυμελούς συνεργείου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου Αθηναίων, το δέντρο θα διακοσμηθεί με κόκκινες και χρυσές μπάλες, φωτεινά στολίδια από πλεξιγκλάς και χιλιάδες μέτρα λαμπιονιών. Μια γιορτινή φωτεινή γιρλάντα θα αγκαλιάζει τα κλαδιά του, ώστε να ξεχωρίζει ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η επίσημη φωταγώγηση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στις 19:30, σε μια μεγάλη γιορτή στην πλατεία Συντάγματος. Το μουσικό πρόγραμμα θα πλαισιώσουν η Big Band και η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει συναυλία της Μαρίνας Σπανού. Την παρουσίαση της εκδήλωσης θα αναλάβει ο Γιώργος Λιανός.

Παράλληλα, ο χριστουγεννιάτικος στολισμός θα επεκταθεί σε δεκάδες σημεία της πόλης, με φωτεινές γιρλάντες, αστέρια και τρισδιάστατες κατασκευές να δημιουργούν γιορτινή ατμόσφαιρα στις γειτονιές της Αθήνας.

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