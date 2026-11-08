Τα Χριστούγεννα λάμπουν σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο - Φωταγωγήθηκε η Regent Street

Από τους 30 φωτεινούς «Αγγέλους» του Λονδίνου στο 75ετές έλατο της Νέας Υόρκης και τα 8 εκατομμύρια γράμματα στον Άγιο Βασίλη

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Τα Χριστούγεννα λάμπουν σε Νέα Υόρκη και Λονδίνο - Φωταγωγήθηκε η Regent Street
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Regent Street στο Λονδίνο φωταγωγήθηκε με 300.000 λαμπάκια LED και 30 «Άγγελους», κλείνοντας τον δρόμο για οχήματα και μετατρέποντάς τον σε πεζόδρομο.
  • Τα καταστήματα στο κέντρο του Λονδίνου έχουν στολίσει τις βιτρίνες τους, ετοιμαζόμενα για την προσέλευση εκατομμυρίων επισκεπτών κατά τις γιορτές.
  • Στη Νέα Υόρκη, το νορβηγικό έλατο ύψους 23 μέτρων και βάρους 11 τόνων έφτασε στο Rockefeller Center για τον εορταστικό στολισμό.
  • Ο στολισμός του ελάτου περιλαμβάνει 50.000 πολύχρωμα λαμπάκια LED και ένα αστέρι Swarovski 400 κιλών, με την τελετή φωταγώγησης να προγραμματίζεται για τις 2 Δεκεμβρίου.
  • Ο Άγιος Βασίλης λαμβάνει περίπου 8 εκατομμύρια γράμματα ετησίως από παιδιά παγκοσμίως, σύμφωνα με την Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση.
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Τα φώτα στην περίφημη Regent Street στο κέντρο του Λονδίνου άναψαν, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου στη βρετανική πρωτεύουσα, η οποία έχει ήδη φορέσει τα γιορτινά της.

Συνολικά 300.000 λαμπάκια LED και 30 επιβλητικοί «Άγγελοι» φωτίζουν τον εμπορικό δρόμο μήκους 1,5 χιλιομέτρου, ο οποίος για τις ανάγκες της φωταγώγησης έκλεισε για τα οχήματα και μετατράπηκε σε έναν ατελείωτο πεζόδρομο. Παράλληλα, τα καταστήματα στο κέντρο της πόλης έχουν στολίσει τις βιτρίνες τους, προετοιμαζόμενα να υποδεχτούν τα εκατομμύρια των επισκεπτών που αναμένεται να κατακλύσουν το Λονδίνο κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Η άφιξη του ελάτου στο Rockefeller Center

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Νέα Υόρκη μπαίνει επίσης σε εορταστικούς ρυθμούς με την άφιξη του εμβληματικού νορβηγικού ελάτου στο Rockefeller Center. Το φετινό δέντρο, ηλικίας 75 ετών, έχει ύψος 23 μέτρα και ζυγίζει 11 τόνους.

Ο στολισμός του ακολουθεί την πολυετή παράδοση, περιλαμβάνοντας 50.000 πολύχρωμα λαμπάκια LED και το διάσημο αστέρι Swarovski, βάρους 400 κιλών, στην κορυφή του. Η επίσημη τελετή φωταγώγησης, που κάθε χρόνο καθηλώνει εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου.

Εκατομμύρια γράμματα στον Άγιο Βασίλη

Την ίδια ώρα, η προσμονή των εορτών κινητοποιεί εκατομμύρια παιδιά σε ολόκληρο τον πλανήτη, τα οποία σπεύδουν στα τοπικά ταχυδρομεία για να αποστείλουν τις επιστολές τους προς τον αγαπημένο Άγιο των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης, ο Άγιος Βασίλης λαμβάνει ετησίως περίπου 8 εκατομμύρια γράμματα από κάθε γωνιά της γης, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική μαγεία των ημερών για μικρούς και μεγάλους.

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