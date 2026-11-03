Αυτό είναι το χρώμα που θα κυριαρχήσει τα Χριστούγεννα του 2026 - Πώς να διακοσμήσετε την εξώπορτα

Το κόκκινο και το πράσινο είναι ωραία, αλλά οι διακοσμητές συμφωνούν

Newsroom

Αυτό είναι το χρώμα που θα κυριαρχήσει τα Χριστούγεννα του 2026 - Πώς να διακοσμήσετε την εξώπορτα
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το μπεζ σε όλες τις αποχρώσεις του θα κυριαρχήσει στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του 2026, αντικαθιστώντας το παραδοσιακό κόκκινο και πράσινο.
  • Η εξώπορτα αποκτά κεντρικό ρόλο στη διακόσμηση και προτείνεται να βαφτεί σε ζεστούς, ουδέτερους τόνους ή να καλυφθεί με αφαιρούμενες μεμβράνες μπεζ χρώματος.
  • Η διακόσμηση περιλαμβάνει φυσικά υλικά όπως ξερά κλαδιά, κλαδιά πεύκου, ευκάλυπτο, και λινά υφάσματα, με έμφαση στον θερμό φωτισμό αντί για ψυχρά ή πολύχρωμα λαμπάκια.
  • Η νέα τάση προωθεί μια πιο φυσική, ήρεμη και κομψή αισθητική, σε αρμονία με το οργανικό στυλ και τον ζεστό μινιμαλισμό.
  • Η επιλογή του μπεζ ταιριάζει σε σύγχρονες και παραδοσιακές κατοικίες, δημιουργώντας φιλόξενη και ισορροπημένη εικόνα στην είσοδο των σπιτιών.
Snapshot powered by AI

Τα Χριστούγεννα του 2026 φέρνουν έναν αέρα ανανέωσης στη διακόσμηση του σπιτιού. Το παραδοσιακό κόκκινο και πράσινο αρχίζουν να υποχωρούν, ιδιαίτερα στη διακόσμηση της κεντρικής εισόδου, δίνοντας τη θέση τους σε πιο διακριτικές και μοντέρνες αποχρώσεις.

Το ζεστό μπεζ αναδεικνύεται σε μία από τις δημοφιλέστερες επιλογές της φετινής εορταστικής περιόδου, σε όλες τις παραλλαγές του, από το κρεμ και το χρώμα της άμμου μέχρι τις φυσικές αποχρώσεις του λινού.

Η εξώπορτα, που αποτελεί την πρώτη εικόνα και την «κάρτα επίσκεψης» ενός σπιτιού, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση.

Φέτος, οι ουδέτεροι και απαλοί χρωματικοί τόνοι αναμένεται να αντικαταστήσουν τις έντονες αποχρώσεις, προσφέροντας ζεστασιά και κομψότητα, χωρίς να χάνεται η μαγεία των Χριστουγέννων.

Γιατί το μπεζ θα είναι το χρώμα των φετινών Χριστουγέννων

Η επιλογή του μπεζ δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για μια διακριτική απόχρωση που χαρίζει φωτεινότητα και συνδυάζεται ιδανικά με πιο εκλεπτυσμένα γιορτινά διακοσμητικά στοιχεία, όπως ανοιχτόχρωμοι φιόγκοι και γιρλάντες από φυσικά υλικά.

Παράλληλα, αποτελεί εξαιρετική βάση για μεταλλικές λεπτομέρειες σε χρυσό, χάλκινο ή μπρονζέ χρώμα, οι οποίες κερδίζουν έδαφος στη φετινή χριστουγεννιάτικη διακόσμηση.

Οι επαγγελματίες διακοσμητές συμφωνούν ότι η νέα τάση αντανακλά την επιθυμία για πιο φυσικές, ήρεμες και ανεπιτήδευτες γιορτές, σε αρμονία με αισθητικές προσεγγίσεις όπως το οργανικό στυλ και ο «ζεστός μινιμαλισμός» (warm minimalism).

Το μπεζ ταιριάζει εξίσου σε σύγχρονες και παραδοσιακές κατοικίες, ενώ εναρμονίζεται ιδιαίτερα με τις προσόψεις των ισπανικών σπιτιών.

Δημιουργεί μια πιο φιλόξενη, διακριτική και ισορροπημένη εικόνα στην είσοδο της κατοικίας, γεγονός που το καθιστά ιδανική επιλογή ακόμη και για σπίτια σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Πώς να διακοσμήσετε την εξώπορτα σύμφωνα με τη νέα τάση

Για να ακολουθήσετε τη φετινή χριστουγεννιάτικη μόδα, οι διακοσμητές προτείνουν να βάψετε την εξώπορτα σε μπεζ απόχρωση ή, εάν θέλετε να αποφύγετε πιθανές διαφωνίες με τους γείτονες, να χρησιμοποιήσετε αφαιρούμενες αυτοκόλλητες μεμβράνες στο ίδιο χρώμα.

Ανάμεσα στις πιο προτεινόμενες επιλογές βρίσκονται τα χριστουγεννιάτικα στεφάνια από ξερά κλαδιά, τα κλαδιά πεύκου με φιόγκους και οι συνθέσεις από ευκάλυπτο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον θερμό φωτισμό, ο οποίος προτιμάται αντί για τα ψυχρά λευκά ή τα πολύχρωμα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια.

Την τελική πινελιά δίνουν τα φυσικά υφάσματα, όπως το λινό, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σε διακοσμητικά στοιχεία όσο και σε χαλάκια εισόδου.

Όλα αυτά συνθέτουν μια νέα χριστουγεννιάτικη αισθητική, με λιγότερες υπερβολές, φυσικά υλικά και αρμονικούς χρωματικούς συνδυασμούς.

Το μήνυμα της φετινής τάσης είναι σαφές: περισσότερη κομψότητα, λιγότερη υπερβολή και Χριστούγεννα με φυσική ζεστασιά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 3/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ: Πώς οι Αμερικανοί «τιμωρούν» τους προέδρους τους από το 1980

21:47ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Οι αργίες της νέας σχολικής χρονιάς - Οι ημερομηνίες

21:37ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot σήμερα 3/11: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 33 εκατ. ευρώ

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Μεθυσμένος οδηγός ισχυρίστηκε ότι πήγαινε στις 3 τα ξημερώματα για τα φάρμακα της μητέρας του

21:20LIFESTYLE

Βασίλης Μπισμπίκης: Το μήνυμα - απάτη στα κοινωνικά δίκτυα από τη «μάνατζερ Σόνια»

21:17ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης αποκαλύπτουν υπόγειες ναυτικές βάσεις με αντιπλοϊκούς πυραύλους

21:11ΕΛΛΑΔΑ

Πότε πέφτει η Πανσέληνος του Νοεμβρίου - Γιατί ονομάζεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Αυτό είναι το χρώμα που θα κυριαρχήσει τα Χριστούγεννα του 2026 - Πώς να διακοσμήσετε την εξώπορτα

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με ΜΚΟ: Συγκλονίζουν οι γονείς παιδιών - Έλαβε 25.000 ευρώ ενώ είχαν συγκεντρωθεί 90.000

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Γιώργου Καρυώτη στη Ρόδο: Ισόβια στον γιο του, δις ισόβια στον συνεργό του

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Σακραμέντο: Μεθυσμένος οδηγός «θέρισε» κοριτσάκι ενός έτους, μέσα σε νεκροταφείο - Επισκεπτόταν τον τάφο της γιαγιά της

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από Κομισιόν: «Ετοιμάστε τσάντα έκτακτης ανάγκης για να επιβιώσετε μόνοι σας για 72 ώρες» - Έρχεται η «Ημέρα Ετοιμότητας»

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε μια απρόσμενη αιτία κακού ύπνου - Το συνηθισμένο λάθος

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεύτερη καταδίκη ιερέα για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της πρώην συζύγου του

20:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόρος εξόδου 26% για όσους εγκαταλείπουν την Ιταλία – FT: «Ανησυχία στους πλούσιους αλλοδαπούς»

20:18ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG – Αμερικανικές εκλογές: Ψηφοδέλτια σε σακούλες, τεράστιες ουρές και κόντρα για τους παρατηρητές στις κρίσιμες πολιτείες

20:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Ποιοι είναι οι πιο πετυχημένοι υπουργοί της κυβέρνησης – Πόσο χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Το FBI συνέλαβε τον αποστολέα των 700 επιστολών με «λευκή σκόνη» σε μέλη του Κογκρέσου

20:00ΥΓΕΙΑ

Γιατί πονάει η φτέρνα σας στα πρώτα βήματα όταν σηκώνεστε από το κρεβάτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκ στην Ισπανία: Πέθανε ο επιθετικός της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ μετά από σύγκρουση με αντίπαλο τερματοφύλακα

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Αστυνομικός έχασε υποπολυβόλο MP5 και χειροβομβίδα κρότου-λάμψης 

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υψώνεται «βαρομετρικό βουνό» στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες - Τι θα φέρει μετά την «Agneta»

09:55ΕΥ ΖΗΝ

Καρκίνος στο πάγκρεας: Το δημοφιλές ποτό που συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σύμφωνα με έρευνες

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Οι χάκερ των ψυγείων χτύπησαν και την Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Οι 5 θρυλικές σειρές που έγραψαν ιστορία στην τηλεθέαση

10:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Μειώνεται ο ΦΠΑ στα προϊόντα περιόδου από 24% στο 13%

11:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγριο έγκλημα στη Λαμία: Ινδός κατέσφαξε δύο συμπατριώτες του - Απειλεί να αυτοκτονήσει ο δράστης

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Πώς οι χάκερς χτύπησαν τα συστήματα ψύξης στην Ελλάδα - Τα ψυγεία σεταρίστηκαν στους 150 βαθμούς Κελσίου κι έκαναν απανωτές αποψύξεις

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Οι νέες εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

11:13ΕΛΛΑΔΑ

ΕΡΤ: «Δεν υπήρχε δόλος» για την εμφάνιση καταδικασμένου με τη Χρυσή Αυγή - Ανακοίνωση για κυρώσεις, «πάγωσε» η εκπομπή

08:04ΕΛΛΑΔΑ

ΜΚΟ Παιδική Χαρά: Όταν ο Φιρινίδης παρουσίαζε το «έργο» του σε πανελλήνια εμβέλεια στην κρατική τηλεόραση - «Το ξεκίνησα γιατί είχε πρόβλημα ένα ανιψάκι μου»

08:09ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Βίασε και στραγγάλισε την 3χρονη κόρη των γειτόνων του - Μετά βοήθησε στην έρευνα!

05:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:03ΚΟΣΜΟΣ

Καρλ Μπούσμπι: Ο άνδρας που ξεκίνησε το 1998 τον γύρο του κόσμου με τα πόδια επέστρεψε στην Αγγλία

11:15WHAT THE FACT

140 γείτονες βρήκαν λύση στο πρόβλημα του πάρκινγκ: Έφτιαξαν εφαρμογή που εξοικονόμησε 50.000 ευρώ

10:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκάνδαλο μπάσκετ: Το σύστημα Λιόλιου στην Ε.Σ.Κ.Α.Σ.Ε, ο ρόλος του πρώην προέδρου Μπουρμά, ο μηχανισμός προώθησης φιλικών σωματείων και η στήριξη του περιφερειάρχη Σπανού

06:54ΚΟΣΜΟΣ

«Coffin Corner»: Το φαινόμενο που προκάλεσε τη συντριβή του τζετ στη Φλόριντα - Πώς προκαλείται

08:27WHAT THE FACT

Οι προφητείες του Νοστράδαμου για το 2027: Η οικονομική κατάρρευση και ο θάνατος που θα σοκάρει

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Νέοι διάλογοι πριν την τραγωδία: «Βλέπω διαυγή πάγο, πέφτουμε...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ