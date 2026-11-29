Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 14χρονου αιγυπτιακής καταγωγής από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Νίκαια. Το Χαμόγελο του Παιδιού δημοσιοποίησε τα στοιχεία του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Αμντουλχαμιντ Χέρχες έχει ύψος 1,65 μέτρα, είναι αδύνατος, έχει καστανά σγουρά μαλλιά και πράσινα μάτια. Δεν είναι γνωστό τι ρούχα φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής του.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό του ανηλίκου να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι πολίτες μπορούν να δίνουν πληροφορίες όλο το 24ωρο στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας ή μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου παρέχεται ενημέρωση για την εξαφάνιση.