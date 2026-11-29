Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού 13 ατόμων από τα οχήματά τους, στον Δήμο Βοΐου Κοζάνης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Νοεμβρίου 2026 και ώρα 13:00 μέσω του 112.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για εγκλωβισμένα αυτοκίνητα εκδρομέων, στο χιόνι (περίπου 40 εκατοστά), πλησίον του ορεινού καταφυγίου του Μπούρινου και οι επιβαίνοντες ζήτησαν βοήθεια για την ασφαλή απομάκρυνσή τους.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα. Παράλληλα κινητοποιήθηκαν μηχανήματα έργου του Δήμου Βοΐου, προκειμένου για τη διάνοιξη του χιονισμένου δρόμου που οδηγεί στο καταφύγιο.

Παρόλη τη δυσκολία στην προσέγγιση λόγω παγετού και ολισθηρότητας οι Πυροσβέστες απομάκρυναν με ασφάλεια 13 άτομα τα οποία και μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Στη συνέχεια, τα άτομα παρελήφθησαν από λεωφορείο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.