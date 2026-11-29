Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, παρά τη βροχή, μετά από αίτημα πάνω από 100 οργανώσεων για να διαμαρτυρηθούν κατά της φτώχειας, της διαφθοράς και της καταστολής που στοχεύει τα μέσα ενημέρωσης και την αντιπολίτευση, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η συγκέντρωση, που διοργανώθηκε από διάφορα συνδικάτα, συλλόγους, κόμματα της αντιπολίτευσης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πραγματοποιήθηκε στο Καρτάλ, στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

«Σήμερα, αυτή η πλατεία δεν είναι γεμάτη μόνο με εργάτες. (...) Είναι γεμάτη από όλους όσους αρνούνται να υποταχθούν στη φτώχεια και την αδικία και που αρνούνται να σιωπήσουν μπροστά στην καταπίεση», είπε σε διαδηλωτές ο Οζκάν Ατάρ, πρόεδρος του συνδικάτου μεταλλουργών Birlesik Metal-Is.

«Είναι επιτακτική ανάγκη να απαιτήσουμε λογοδοσία για πράξεις διαφθοράς. Εξεγειρόμαστε κατά της λεηλασίας των πόρων μας από τον κύκλο των προνομιούχων που περιβάλλει όσους βρίσκονται στην εξουσία. (...) Θέλουμε δημοκρατία, ελευθερία, ισότητα και ειρήνη», πρόσθεσε.

«Δικαιοσύνη, ψωμί και ελευθερία», «Όχι στη φτώχεια και τη διαφθορά», «Λίγη ζωή, πολλή δουλειά: Αρκετά!», «Για τους συνταξιούχους, πείνα· για όσους βρίσκονται κοντά στην εξουσία, χλιδή», «Ένας προϋπολογισμός για τον λαό, όχι για τους κλέφτες», έγραφαν ορισμένα από τα πλακάτ.

«Πώς υποτίθεται ότι θα πληρώνουμε το ενοίκιό μας, το σχολείο των παιδιών μας ή θα εξοφλούμε τους λογαριασμούς μας με μια σύνταξη 23.500 λιρών (423 ευρώ); Κάθε χρόνο, οι αυξήσεις παραμένουν κάτω από τον πληθωρισμό», είπε ένας διαδηλωτής στο ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι Ilke TV.

«Οι επιθέσεις κατά της δημοκρατίας έχουν επίσης πολύ βαθιές συνέπειες για την οικονομία της χώρας. Η Τουρκία σύρεται σε μεγάλη φτώχεια και μεγάλη δυστυχία», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Οζγκούρ Τσελίκ, επικεφαλής του παραρτήματος της Κωνσταντινούπολης του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Νέου Κόμματος.

Η αντιπολίτευση αντιμετωπίζει πολυάριθμες επιθέσεις στην Τουρκία, και οδηγείται συχνά σε δικαστήρια. Η τελευταία απόφαση εμποδίζει, μεταξύ άλλων, τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, να θέσει υποψηφιότητα σε μελλοντικές προεδρικές εκλογές, ακυρώνοντας το πανεπιστημιακό του πτυχίο.

Παράληλλα επί μήνες, η κυβέρνηση διεξάγει μια ευρεία εκστρατεία καταστολής κατά των μέσων ενημέρωσης και της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.

Η κυβέρνηση και το κυβερνών ισλαμιστικό-συντηρητικό κόμμα (ΑΚΡ) έχουν αποδυναμωθεί από ένα μεγάλο σκάνδαλο στο χρηματιστήριο που έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τη διαφθορά και την ατιμωρησία των ελίτ.

Η κυβέρνηση δέχεται επίσης επικρίσεις για πληθωρισμό περίπου 30%, ο οποίος μειώνει την αγοραστική δύναμη της μεσαίας και εργατικής τάξης, καθώς και για την αδιαφορία της για τους εργαζόμενους και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.