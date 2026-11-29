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Σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία «Άργος» και στα βόρεια προάστια της Αττικής, με την Εκάλη να βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, εξαιτίας των παρατεταμένων βροχοπτώσεων.

Δρόμοι της περιοχής μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων. Μάλιστα, χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό δύο ατόμων από αυτοκίνητο.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού στην οδό Μυρτιάς

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Μυρτιάς, στο ύψος του αριθμού 12, όπου η συσσώρευση μεγάλου όγκου υδάτων είχε ως αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί όχημα, με νερά να εισέρχονται στο εσωτερικό του.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την απομάκρυνση των εγκλωβισμένων.

Νέα Ερυθραία: Έπεσε δέντρο στη μέση του δρόμου και καταπλάκωσε ΙΧ - Δείτε εικόνες

Ένα μεγάλο δέντρο έπεσε, λόγω των θυελλώδων ανέμων της κακοκαιρίας Άργος, στην οδό Σαρανταπόρου στη Νέα Ερυθραία.

Το δέντρο καταπλάκωσε σταθμευμένα ΙΧ, χωρίς ευτυχώς να σημειωθεί τραυματισμός, ενώ κόπηκαν και καλώδια ηλεκτροδότησης.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Δήμου Κηφισιάς και σύντομα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανάσυρσης του δέντρου.

Ένα όχημα έχει καταστραφεί ολοσχερώς κι ακόμη ένα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

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