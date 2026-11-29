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Η τελευταία πενθήμερη προγνωστική εικόνα του Early Warning, με βάση το ICON 00 UTC της 29ης Νοεμβρίου, αποτυπώνει μια ιδιαίτερα ενεργή περίοδο βροχοπτώσεων, με τη ζώνη των σημαντικότερων φαινομένων να μετακινείται σταδιακά από τη δυτική Ελλάδα προς τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Το νεότερο Early Warning του ICON-EU, με βάση τον κύκλο 00 UTC της 29ης Νοεμβρίου, εμφανίζει σημειακό ημερήσιο μέγιστο βροχόπτωσης 180 mm την Κυριακή 29 Νοεμβρίου και 177 mm τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου. Την Κυριακή το κύριο βάρος των ισχυρών βροχοπτώσεων εντοπίζεται στην κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα, ενώ τη Δευτέρα η ζώνη των μεγαλύτερων υψών μετατοπίζεται προς την Κρήτη. Από την Τρίτη ακολουθεί σαφής αποκλιμάκωση, με μέγιστα 68 mm, 45 mm και 42 mm έως την Πέμπτη.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία δεν είναι μόνο η σημειακή μέγιστη τιμή που εμφανίζει το μοντέλο, αλλά κυρίως η έκταση της περιοχής στην οποία προβλέπονται μεγάλα ύψη βροχής και η διάρκεια των φαινομένων.

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Η Κυριακή είναι η ημέρα με το ισχυρότερο σήμα για την κεντρική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα. Το Early Warning του ICON-EU δίνει σημειακό ημερήσιο μέγιστο 180 mm.

Το κύριο ενδιαφέρον εντοπίζεται σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Αττική και Πελοπόννησο, με μεγάλες τοπικές εντάσεις και σημαντικές εξαωρες συσσωρεύσεις.

Από το Rain Intensity Watch ξεχωρίζουν:

Στερεά Ελλάδα: 24,6 mm/1h – 55,0 mm/3h – 94,9 mm/6h

24,6 mm/1h – 55,0 mm/3h – 94,9 mm/6h Αττική: 23,0 mm/1h – 48,1 mm/3h – 72,0 mm/6h

23,0 mm/1h – 48,1 mm/3h – 72,0 mm/6h Θεσσαλία: 21,3 mm/1h – 38,4 mm/3h – 70,0 mm/6h

21,3 mm/1h – 38,4 mm/3h – 70,0 mm/6h Πελοπόννησος: 20,5 mm/1h – 45,4 mm/3h – 68,4 mm/6h

Η χρονική ακολουθία δείχνει ότι τα εντονότερα φαινόμενα ξεκινούν νωρίτερα στη Θεσσαλία, μεταφέρονται στη συνέχεια προς Στερεά και Αττική και αργότερα προς την Πελοπόννησο.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Τη Δευτέρα το κύριο βάρος μετατοπίζεται προς την Κρήτη.

Το Early Warning δίνει σημειακό ημερήσιο μέγιστο 177 mm, σχεδόν ίδιο με εκείνο της Κυριακής.

Η Κρήτη παρουσιάζει:

18,4 mm/1h – 49,9 mm/3h – 89,7 mm/6h

Η εξάωρη τιμή των 89,7 mm είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μεταξύ όλων των Περιφερειών και δείχνει ότι το κύριο χαρακτηριστικό δεν είναι μόνο η ένταση αλλά και η διάρκεια της βροχόπτωσης.

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου

Από την Τρίτη αρχίζει σαφής αποκλιμάκωση.

Το μέγιστο ημερήσιο ύψος βροχής περιορίζεται στα 68 mm.

Τα φαινόμενα εξακολουθούν να επηρεάζουν κυρίως τα νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας και το Αιγαίο, αλλά η γενική ένταση είναι αισθητά μικρότερη σε σχέση με την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου

Η εξασθένηση συνεχίζεται.

Το ημερήσιο σημειακό μέγιστο υποχωρεί στα 45 mm.

Οι βροχές έχουν πλέον περισσότερο τοπικό χαρακτήρα, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον κυρίως προς το νότιο και ανατολικό Αιγαίο.

Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου

Την Πέμπτη το Early Warning εμφανίζει μέγιστο περίπου 42 mm.

Η εικόνα είναι σαφώς πιο ήπια σε σχέση με την αρχή της περιόδου, αν και παραμένουν κατά τόπους βροχοπτώσεις, κυρίως σε νησιωτικές και ανατολικές περιοχές.

Τι κρατάμε από το Early Warning

Η σημαντικότερη πληροφορία του σημερινού Early Warning δεν είναι ένας μεμονωμένος αριθμός. Είναι η γεωγραφική και χρονική αλληλουχία των φαινομένων.

Το Σάββατο η βροχή επηρεάζει έντονα κυρίως τα δυτικά, την Κυριακή η κύρια ζώνη μεταφέρεται προς Θεσσαλία – Στερεά – Εύβοια – Πελοπόννησο, ενώ τη Δευτέρα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στρέφεται προς την Κρήτη.

Οι σημειακές τιμές των 103 mm το Σάββατο, 235 mm την Κυριακή και 162 mm τη Δευτέρα αποδίδουν το μέγεθος του δυναμικού της ατμόσφαιρας, δεν σημαίνουν όμως ότι αυτά τα ύψη βροχής θα καταγραφούν σε ολόκληρες Περιφέρειες.

Γι' αυτό και πριν προχωρήσουμε σε εκτιμήσεις, έχουμε ήδη πραγματοποιήσει τις απαραίτητες συγκρίσεις των προγνωστικών δεδομένων και έχουμε καταλήξει στη γραμμή που θα ακολουθήσουμε στην αξιολόγηση της εξέλιξης.

Το επόμενο βήμα είναι η συνεκτίμηση του Early Warning με τα εργαλεία FLOODS και SOIL, ώστε η πρόγνωση της βροχής να συνδεθεί με τη βροχή που έχει ήδη προηγηθεί, την κατάσταση του εδάφους και κυρίως τη μέση βροχόπτωση στις λεκάνες απορροής.

Έτσι περνάμε από την απλή πρόγνωση του καιρού σε μια ουσιαστικότερη εκτίμηση του πού η βροχόπτωση μπορεί πραγματικά να αποκτήσει μεγαλύτερη υδρολογική σημασία.

Πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες εντάσεις βροχής ανά Περιφέρεια

Η ανάλυση του Rain Intensity Watch του ICON-EU, με αρχικό χρόνο 29 Νοεμβρίου 00 UTC και παράθυρο έως τις πρώτες ώρες της 2ας Δεκεμβρίου, προσθέτει μια σημαντική παράμετρο στην εκτίμηση της κακοκαιρίας: όχι μόνο πόσο θα βρέξει συνολικά, αλλά κυρίως με ποια ένταση και για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να διατηρηθεί η ισχυρή βροχόπτωση.

Ο πίνακας των Περιφερειών είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικός, καθώς συνδυάζει τη μέγιστη βροχόπτωση σε 1 ώρα, 3 ώρες και 6 ώρες, μαζί με την ώρα κατά την οποία κορυφώνεται κάθε επεισόδιο.

Στερεά Ελλάδα: Η ισχυρότερη συνολική ένδειξη

Η Στερεά Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα.

Η μέγιστη ωριαία ένταση φθάνει τα 24,6 mm σε μία ώρα, ενώ το μέγιστο κυλιόμενο τρίωρο ανέρχεται στα 55,0 mm.

Ακόμη σημαντικότερη είναι η τιμή του εξαώρου, που φθάνει τα 94,9 mm.

Αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μία σύντομη έντονη μπόρα, αλλά υπάρχει δυνατότητα παρατεταμένης ισχυρής βροχόπτωσης για αρκετές ώρες.

Η χρονική αλληλουχία είναι επίσης χαρακτηριστική: η ένταση αυξάνεται μέσα στην ημέρα της Κυριακής και το ισχυρότερο εξάωρο εντοπίζεται γύρω στις 15:00.

Αττική: Πολύ ισχυρό σήμα μέσα στην Κυριακή

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι τιμές για την Αττική.

Το ICON-EU δίνει:

23,0 mm σε μία ώρα ,

, 48,1 mm σε τρεις ώρες ,

, 72,0 mm σε έξι ώρες.

Η μέγιστη ωριαία ένταση εμφανίζεται περίπου στις 13:00, το τρίωρο κορυφώνεται γύρω στις 15:00 και το εξαωρο γύρω στις 16:00 της Κυριακής.

Η χρονική αυτή συνέχεια είναι σημαντική, καθώς υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα στιγμιαίο πέρασμα έντονων φαινομένων. Υπάρχει σαφές σήμα για συσσωρευμένη βροχόπτωση αρκετών ωρών μέσα στο μεσημέρι και το απόγευμα.

Θεσσαλία: Έντονα φαινόμενα ήδη από τις πρωινές ώρες

Στη Θεσσαλία η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση φθάνει τα 21,3 mm, ενώ το τρίωρο τα 38,4 mm και το εξάωρο τα 70,0 mm.

Η διαφορά σε σχέση με την Αττική και τη Στερεά βρίσκεται κυρίως στον χρόνο εκδήλωσης.

Η Θεσσαλία εμφανίζει την κορύφωση νωρίτερα, με τη μέγιστη ωριαία ένταση ήδη περίπου στις 05:00, το τρίωρο γύρω στις 09:00 και το εξάωρο περίπου στις 12:00.

Άρα η περιοχή μπαίνει νωρίτερα στη φάση των ισχυρότερων φαινομένων.

Πελοπόννησος: Ισχυρή επιβάρυνση προς το απόγευμα και το βράδυ

Στην Πελοπόννησο οι τιμές είναι επίσης υψηλές:

20,5 mm/ώρα ,

, 45,4 mm στο τρίωρο ,

, 68,4 mm στο εξάωρο.

Εδώ, όμως, η κορύφωση μετατοπίζεται χρονικά αργότερα.

Η μέγιστη ωριαία ένταση εμφανίζεται περίπου στις 12:00, αλλά το ισχυρότερο τρίωρο εντοπίζεται γύρω στις 19:00 και το εξάωρο περίπου στις 20:00.

Επομένως, η Κυριακή παρουσιάζει μια χαρακτηριστική χρονική μετατόπιση των ισχυρότερων φαινομένων από τη Θεσσαλία και τη Στερεά προς νοτιότερες περιοχές.

Κρήτη: Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη Δευτέρα

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Κρήτη.

Η περιοχή βρίσκεται μόλις στην πέμπτη θέση ως προς τη μέγιστη ωριαία ένταση, με 18,4 mm/ώρα, αλλά ανεβαίνει πολύ περισσότερο όταν εξετάσουμε τη διάρκεια της βροχής.

Το μέγιστο τρίωρο φθάνει τα 49,9 mm, ενώ το εξάωρο αγγίζει τα 89,7 mm, τη δεύτερη μεγαλύτερη τιμή ολόκληρου του πίνακα μετά τη Στερεά Ελλάδα.

Το σημαντικό είναι ότι οι συγκεκριμένες τιμές αφορούν πλέον τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με το ισχυρότερο επεισόδιο από το πρωί έως περίπου το μεσημέρι.

Αυτό επιβεβαιώνει τη μεταφορά της κύριας ζώνης έντονης βροχόπτωσης νοτιότερα κατά τη διάρκεια της Δευτέρας.

Η δεύτερη ομάδα Περιφερειών

Χαμηλότερες, αλλά όχι αμελητέες τιμές εμφανίζονται σε μια δεύτερη ομάδα περιοχών.

Η Δυτική Ελλάδα φθάνει τα 8,5 mm/ώρα, τα 18,0 mm στο τρίωρο και τα 25,7 mm στο εξάωρο.

Η Ήπειρος καταγράφει αντίστοιχα 8,0 – 15,4 – 18,9 mm.

Τα Ιόνια Νησιά φθάνουν τα 7,5 mm/ώρα, τα 13,3 mm στο τρίωρο και τα 18,5 mm στο εξάωρο.

Παρά το γεγονός ότι οι δυτικές περιοχές έχουν δεχθεί σημαντικές βροχοπτώσεις τις προηγούμενες ημέρες, στο συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο το κέντρο της έντονης δραστηριότητας έχει πλέον μετατοπιστεί ανατολικότερα και νοτιότερα.

Βόρεια Ελλάδα

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταγράφονται έως 6,3 mm/ώρα, αλλά το εξάωρο φθάνει τα 31,0 mm, γεγονός που δείχνει μεγαλύτερη σημασία της διάρκειας παρά της στιγμιαίας έντασης.

Στην Κεντρική Μακεδονία οι αντίστοιχες τιμές είναι 5,5 mm/ώρα, 15,2 mm στο τρίωρο και 25,1 mm στο εξάωρο.

Στη Δυτική Μακεδονία οι τιμές περιορίζονται στα 4,1 – 10,4 – 18,9 mm.

Αιγαίο

Στο Νότιο Αιγαίο η μέγιστη ωριαία τιμή είναι 5,7 mm, το τρίωρο φθάνει τα 15,1 mm και το εξάωρο τα 28,0 mm.

Στο Βόρειο Αιγαίο οι αντίστοιχες τιμές είναι χαμηλότερες, στα 3,1 – 8,3 – 12,7 mm.

Τι μας λέει τελικά ο πίνακας

Η κατάταξη αλλάζει αισθητά ανάλογα με το αν εξετάζουμε μία ώρα ή έξι ώρες βροχόπτωσης.

Στην ωριαία ένταση ξεχωρίζουν:

Στερεά Ελλάδα 24,6 mm/h

Αττική 23,0 mm/h

Θεσσαλία 21,3 mm/h

Πελοπόννησος 20,5 mm/h

Κρήτη 18,4 mm/h

Όταν όμως εξετάσουμε το κρίσιμο κυλιόμενο εξάωρο, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο χαρακτηριστική:

Στερεά Ελλάδα 94,9 mm

Κρήτη 89,7 mm

Αττική 72,0 mm

Θεσσαλία 70,0 mm

Πελοπόννησος 68,4 mm

Ακριβώς εδώ βρίσκεται και η μεγαλύτερη αξία του Rain Intensity Watch.

Μια πολύ μεγάλη ωριαία τιμή μπορεί να αντιστοιχεί σε ένα σύντομο επεισόδιο. Όταν όμως οι υψηλές τιμές διατηρούνται και στο τρίωρο και κυρίως στο εξάωρο, τότε έχουμε σαφέστερη ένδειξη ότι η βροχόπτωση μπορεί να αποκτήσει ουσιαστική υδρολογική σημασία.

Έτσι, για την Κυριακή, ο βασικός άξονας που προκύπτει από τα δεδομένα είναι Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Αττική – Πελοπόννησος, με διαφορετικές ώρες κορύφωσης, ενώ για τη Δευτέρα το ενδιαφέρον μεταφέρεται καθαρά προς την Κρήτη.

Οι παραπάνω τιμές αποτελούν screening προγνωστικής έντασης βροχής του ICON-EU και όχι επίσημη προειδοποίηση.

Η ουσιαστική αξιολόγησή τους προκύπτει όταν συνδυαστούν με το συνολικό ύψος βροχής, την προϋπάρχουσα επιβάρυνση του εδάφους και τα δεδομένα ανά λεκάνη απορροής από τα συστήματα SOIL και FLOODS.

Θα ακολουθήσει περαιτέρω ανάλυση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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