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Αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 50χρονος κτηνοτρόφος από τη Δράμα, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία ενός 24χρονου υπηκόου Βουλγαρίας, με τον οποίο είχαν εργασιακή αλλά και προσωπική σχέση.

Ο 50χρονος παραδέχθηκε ότι εκείνος ήταν που δολοφόνησε τον άνδρα και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο που τον είχε θάψει. Μιλώντας στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ ο δικηγόρος του, Χρήστος Φιλιππίδης, απέδωσε τη δολοφονία σε οικονομικές διαφορές και απειλές, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο της ερωτικής αντιζηλίας.

Όπως εξήγησε ο δικηγόρος, το θύμα ζητούσε από τον 50χρονο χρηματικά ποσά που δεν του οφείλονταν, ενώ φέρεται να τον πίεζε και να τον απειλούσε όταν εκείνος αρνούνταν να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 24χρονος εργαζόταν συχνά για τον 50χρονο και ο λόγος που τον επισκέφτηκε αυτή τη φορά ήταν για να εισπράξει τα δεδουλευμένα του.

Δεν υπάρχει έγκλημα πάθους

Ο κ. Φιλιππίδης ανέφερε ότι ο εντολέας του απορρίπτει τα σενάρια περί ερωτικών κινήτρων και αποδίδει την πράξη σε οικονομικές απαιτήσεις που, όπως ισχυρίζεται, ξεπερνούσαν τα χρήματα που ενδεχομένως οφείλονταν στον 24χρονο για δεδουλευμένα.

«Απορρίπτει τα όποια ερωτικά κίνητρα ή την οποιαδήποτε υποψία για έγκλημα πάθους και εστιάζει κυρίως σε οικονομικές απαιτήσεις πέραν των δεδουλευμένων», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την εκδοχή που παρουσίασε ο συνήγορος, οι δύο άνδρες είχαν στενή προσωπική σχέση, την οποία, όπως υποστήριξε, ο 24χρονος φέρεται να αξιοποιούσε για να αποσπά χρήματα από τον 50χρονο.

«Με τις αρνήσεις του εντολέα μου εξέφραζε απειλές, οι οποίες τον ανάγκαζαν να δίνει αυτά τα χρήματα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι είχαν προηγηθεί εντάσεις και συναισθηματική φόρτιση μεταξύ των δύο ανδρών.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Τα ίχνη του 24χρονου είχαν χαθεί στις 21 Νοεμβρίου από το Περιθώρι Δράμας και οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό του. Από την πρώτη στιγμή μπήκε στο κάδρο των υπόπτων ο 50χρονος, μιας και ήταν ο τελευταίος που τον είδε ζωντανό. Όταν ο κλοιός άρχισε να σφίγγει, ο κτηνοτρόφος λύγισε και αποκάλυψε στους αστυνομικούς ότι τον είχε σκοτώσει γιατί είχαν οικονομικές διαφορές.

Ο 50χρονος αποκάλυψε ότι τον είχε πυροβολήσει με καραμπίνα στο στήθος και στη συνέχεια μετέφερε το πτώμα με το αυτοκίνητό του για το θάψει στο χωράφι του. Στη συνέχεια, πέταξε την καραμπίνα και το κινητό του θύματος στο ποτάμι.

Στο πλαίσιο των ερευνών προσήχθη και ο 23χρονος ανιψιός του, με την κατηγορία της υπόθαλψης, καθώς ο κτηνοτρόφος τού είχε ζητήσει να τον μεταφέρει από το σημείο όπου είχε παρκάρει το βαν του θύματος.

Οι δυο τους φέρεται να διατηρούσαν ερωτική σχέση και ο 50χρονος είχε βαφτίσει τα παιδιά του 24χρονου στη Βουλγαρία. Ο κτηνοτρόφος κατέθεσε ότι ο 24χρονος γι αυτόν τον λόγο, τον απειλούσε και του ζητούσε χρήματα διαρκώς. Αφού είπε στους αστυνομικούς πώς τον σκότωσε (σ.σ.: με καραμπίνα) υπέδειξε στις Αρχές το σημείο που έκρυψε τη σορό του. Το πτώμα του εν τέλει βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε αγροτική περιοχή της Δράμας.

Το βαν του 24χρονου βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στο Κάτω Νευροκόπι τη Δευτέρα (23/11), χωρίς όμως να υπάρχουν μέσα ούτε τα έγγραφα του, ούτε το κινητό του τηλέφωνο που ήταν κλειστό από το βράδυ του Σαββάτου. Ο νεαρός ζούσε στη Βουλγαρία και ήταν πατέρας δυο παιδιών.

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