«Μόνος στο σπίτι»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν επιστρέφει – Οι αγαπημένοι ηθοποιοί που δεν θα ξαναδούμε
Το 2026 ήταν μια δύσκολη χρονιά για την οικογένεια του «Μόνος στο σπίτι», καθώς τρεις αγαπημένοι ηθοποιοί της σειράς έφυγαν από τη ζωή, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα
Ένα νέο κεφάλαιο ετοιμάζεται να προστεθεί σε μία από τις πιο αγαπημένες χριστουγεννιάτικες κινηματογραφικές σειρές. Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο του Κέβιν ΜακΚάλιστερ, περισσότερα από 30 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στις δύο πρώτες ταινίες «Μόνος στο σπίτι».
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, η Disney αναπτύσσει μια νέα συνέχεια της σειράς, με τους Σεθ Ρόγκεν και Έβαν Γκόλντμπεργκ να αναλαμβάνουν το σενάριο και την παραγωγή μέσω της εταιρείας τους Point Grey. Ο Κάλκιν συμμετέχει επίσης στη διαμόρφωση της ιστορίας, ενώ το πρότζεκτ βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.
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