Ένα νέο κεφάλαιο ετοιμάζεται να προστεθεί σε μία από τις πιο αγαπημένες χριστουγεννιάτικες κινηματογραφικές σειρές. Ο Μακόλεϊ Κάλκιν αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο του Κέβιν ΜακΚάλιστερ, περισσότερα από 30 χρόνια μετά την τελευταία του εμφάνιση στις δύο πρώτες ταινίες «Μόνος στο σπίτι».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου, η Disney αναπτύσσει μια νέα συνέχεια της σειράς, με τους Σεθ Ρόγκεν και Έβαν Γκόλντμπεργκ να αναλαμβάνουν το σενάριο και την παραγωγή μέσω της εταιρείας τους Point Grey. Ο Κάλκιν συμμετέχει επίσης στη διαμόρφωση της ιστορίας, ενώ το πρότζεκτ βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης.

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