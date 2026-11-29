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Επιχειρηματικό μυαλό ήταν η "Μαρκέλλα", η φερόμενη αρχηγός της βασικής εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την Ηλιούπολη και δράση σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Ανκόνα της Ιταλίας. Σύμφωνα με την έρευνα του Εσωτερικών Υποθέσεων, τα χρήματα που μάζευε από ένστολους, δίνοντάς τους αποδείξεις εικονικής διαμονής, δεν έμεναν απλώς σε κρυψώνες και μετρητά αλλά "ξεπλένονταν" σε επιχειρήσεις.

Η φερόμενη αρχηγός άνοιγε κυρίως καταστήματα αισθητικής. Μάλιστα στα εγκαίνια ενός εκ των επιχειρήσεών της στην Ηλιούπολη, είχε προσκαλέσει πασίγνωστους influencer αλλά και διάσημους. Ανάμεσα σε αυτούς η Ιωάννα Τούνη, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Τρύφωνας Σαμαράς αλλά και άλλοι.

Προφανώς είχε τη δυνατότητα να πληρώσει τα ποσά που ζητούσαν για μια φωτογραφία με την επιγραφή του μαγαζιού της. Βέβαια όπως η ίδια είχε αναφέρει μόνο για την αγορά και τη λειτουργία του συγκεκριμένου καταστήματος δαπανήθηκαν περίπου 120.000 ευρώ.

Στις περισσότερες επιχειρήσεις έβαζε ως "μπροστινή" τη μητέρα της: «Μάνα, μη στεναχωριέσαι, το μαγαζί θα το βάλω στο όνομά σου. Δεν είναι κανενός», φέρεται να της λέει με εκείνη να απαντά: «Και να βγει από το όνομά μου θα πρέπει να υπογράψω».

Οι δουλειές από τη φάμπρικα που είχε στήσει φαίνεται πως πήγαιναν καλά και... αναγκαζόταν να κρύψει χρήματα μέχρι και στο πλυντήριο: «Έχω στο πλυντήριο είκοσι χιλιάρικα, δεκαεφτά νομίζω» και προσθέτει ότι πρέπει να ψάξει ξανά το σπίτι, καθώς είχε σκορπίσει τα χρήματα σε διαφορετικά σημεία και δεν θυμόταν πού τα είχε βάλει.

Έκρυβε μετρητά και στο σπίτι των γονιών της και φοβόταν μην πέσει θύμα κλοπής. Μάλιστα όπως αναφέρεται στη δικογραφία είχε παραγγείλει ειδική σιδεριά για τη φύλαξη των χρημάτων και του σπιτιού: «Κάποια στιγμή μόνο, να πάρω τη σιδεριά που έχω παραγγείλει να μου βάλετε τα… για να μπορείτε και σεις να φεύγετε πιο άνετα», έλεγε η Μαρκέλλα στη μητέρα της.

Η φερόμενη αρχηγός φοβόταν το ενδεχόμενο αποκάλυψης της μπίζνας που είχε στήσει. Σε συνομιλία με τη μητέρα της, η Μαρκέλλα εκφράζει την αγωνία της για τη φυλακή με εκείνη να λέει: «Άμα κλείσει το γραφείο, θα κλείσουν όλα. Είναι η σπονδυλική στήλη των επιχειρήσεων».

Η "Μαρκέλλα" ήταν γνωστή σχεδόν σε όλα τα σώματα ασφαλείας και όχι μόνο. Η... διαφήμιση των εικονικών παροχών της γινόταν από στόμα σε στόμα. Οι ένστολοι που εμπλέκονται ξεπερνούν τους 1.300 ωστόσο η έρευνα εστιάζει από το 2025 και μετά. Σύμφωνα με πληροφορίες γραφεία σαν αυτά της Μαρκέλλας λειτουργούν τουλάχιστον μια 10ετία.

Κατηγορούμενοι μιλώντας στο newsbomb αναφέρουν: "Δεν είμαστε εγκληματίες. Αφήναμε πίσω τις οικογένειές μας και τα σπίτια μας για τη μετάθεση με σκοπό να επιστρέψουμε με 5 φράγκα παραπάνω να κλείσουμε καμία τρύπα. Δεν κλέψαμε. Δικαιούμασταν αυτά τα χρήματα. Κάποτε πληρώναμε το ΦΠΑ στο ξενοδοχείο και μέναμε σε φίλους και συγγενείς. Κάποια στιγμή ξεκίνησαν τα ξενοδοχεία να μην το δέχονται αυτό και εκεί εμφανίστηκαν αυτά τα γραφεία όπως της Μαρκέλλας όπου μας έδιναν τις αποδείξεις για να δικαιολογούμε στην υπηρεσία. Πού να ξέραμε ότι είναι εικονικές και φυσικά δε γνωρίζαμε τι είχε στηθεί από πίσω."

Ο Ευάγγελος Τρουμπετάρης, δικηγόρος κατηγορουμένων δηλώνει: "Οι εντολείς μου, αστυνομικοί στο επάγγελμα, αρνούνται ότι είχαν οποιαδήποτε γνώση ή συμμετοχή στην παράνομη δραστηριότητα που διερευνάται. Όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, ενήργησαν καλόπιστα, θεωρώντας ότι ακολουθούσαν μια νόμιμη διαδικασία στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους μετακινήσεων. Πρόκειται για αστυνομικούς με άμεμπτο προσωπικό και επαγγελματικό βίο, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει επί σειρά ετών με συνέπεια και υπευθυνότητα. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό να διαχωριστεί η θέση καθενός και να μη δημιουργούνται εντυπώσεις συλλογικής ευθύνης. Η ποινική ευθύνη κάθε κατηγορουμένου πρέπει να αξιολογηθεί αυτοτελώς, με βάση τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και τα αποδεικτικά στοιχεία που τον αφορούν, χωρίς γενικεύσεις ή συλλογικές αποδόσεις ευθυνών."

Οι αρχές έχουν προχωρήσει σε 21 συλλήψεις. Οι κατηγορούμενοι σε λίγη ώρα από τώρα αναμένεται να δώσουν εξηγήσεις στη δικαιοσύνη.

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