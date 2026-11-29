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Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 28 τραυματίστηκαν στην Ονδούρα, όταν λεωφορείο έπεσε σε γκρεμό μετά από σύγκρουση με SUV. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε επαρχιακό δρόμο της περιφέρειας Κομαγιάγουα.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, νεκροί είναι ο οδηγός του λεωφορείου και οκτώ επιβάτες – τρεις άνδρες και πέντε γυναίκες. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Το λεωφορείο, που ανήκει στην εταιρεία Transporte Carolina, είχε αναχωρήσει από την Τεγουσιγάλπα με προορισμό την πόλη Λα Εσπεράνσα, σε απόσταση 170 χιλιομέτρων δυτικά της πρωτεύουσας.

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