Μυστηριώδες φαινόμενο στην Ονδούρα: Έβρεξε... ψάρια - «Μας ευλόγησε ο Θεός»

Snapshot Στην περιοχή Centro Poblado της Γιόρο στην Ονδούρα σημειώθηκε το φαινόμενο της «βροχής ψαριών» κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας στις 9 Ιουνίου.

Το φαινόμενο εμφανίζεται συνήθως μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου και καταγράφεται πάνω από έναν αιώνα, προκαλώντας τοπικό και διεθνές ενδιαφέρον.

Οι επιστήμονες δεν έχουν δώσει οριστική εξήγηση για την προέλευση των ψαριών, με θεωρίες να περιλαμβάνουν υδροστρόβιλους ή υπόγεια υδάτινα ρεύματα.

Οι κάτοικοι το θεωρούν θεϊκό δώρο και συνδέουν το φαινόμενο με τον Ισπανό ιερέα Manuel de Jesús Subirana και την τοπική παράδοση.

Το φαινόμενο έχει πολιτιστική και οικονομική σημασία, με την περιοχή να διοργανώνει ετήσιο φεστιβάλ και τους κατοίκους να επωφελούνται πρακτικά από τα φρέσκα ψάρια. Snapshot powered by AI

Οι κάτοικοι έμειναν κυριολεκτικά άφωνοι όταν ψάρια άρχισαν να πέφτουν από τον ουρανό κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής καταιγίδας.

Εκατοντάδες μικρά ψάρια εμφανίστηκαν σε δρόμους, βεράντες και χωράφια μέσα σε καταρρακτώδεις βροχές το βράδυ της Τρίτης (9 Ιουνίου). Οι χωρικοί έτρεξαν έξω – κάποιοι κρατώντας δοχεία – για να μαζέψουν τα ψάρια μόλις η νεροποντή κόπασε γύρω στις 6 το απόγευμα.

Φωτογραφίες κατέγραψαν κατοίκους να συλλέγουν τα σπαρταριστά ψάρια, τα οποία πολλοί χαρακτήρισαν θεϊκό δώρο και πολύτιμο στοιχείο της τοπικής παράδοσης. Το ασυνήθιστο αυτό καιρικό φαινόμενο σημειώθηκε στην περιοχή Centro Poblado της Γιόρο στην Ονδούρα.

Ένας κάτοικος δήλωσε: «Αγαπημένη μου Γιόρο, ευλογημένη με θαυματουργό τρόπο από τον ουρανό. Ευχαριστώ τον Θεό για αυτό το υπέροχο γεγονός που δείχνει το μεγαλείο και τη δύναμή του».

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν είναι μύθος, είναι πραγματικότητα. Έχω προσωπικά μαζέψει ψάρια εκεί και τα έχω φάει».

Το φαινόμενο, γνωστό στους ντόπιους ως «lluvia de peces» («βροχή ψαριών»), εμφανίζεται συνήθως μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της υγρής περιόδου, και καταγράφεται εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Η Γιόρο βρίσκεται αρκετά μακριά από τις ακτές, γεγονός που κάνει ακόμη πιο μυστηριώδη την εμφάνιση ψαριών του γλυκού νερού μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι εξηγήσεις ποικίλλουν: από υδροστρόβιλους που τα μεταφέρουν από απομακρυσμένες λίμνες ή ποτάμια, μέχρι την εκδοχή ότι τα ψάρια αναδύονται από υπόγεια υδάτινα ρεύματα που ωθούνται προς την επιφάνεια από τις πλημμύρες. Παρ' όλα αυτά, οι επιστήμονες εξακολουθούν να μην έχουν καταλήξει σε οριστική απάντηση για το παράξενο αυτό θέαμα.

Πολλοί αποδίδουν το φαινόμενο σε θεϊκή παρέμβαση που συνδέεται με τον Ισπανό ιερέα Manuel de Jesús Subirana, ο οποίος, σύμφωνα με την τοπική παράδοση, προσευχήθηκε για τροφή για τους φτωχούς κατοίκους της περιοχής σε μια περίοδο λιμού.

Οι κάτοικοι θεωρούν κάθε εμφάνιση του φαινομένου ένα διαρκές θαύμα. Το εντυπωσιακό αυτό γεγονός έχει μετατρέψει τη Γιόρο σε πόλο πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος.

Το ετήσιο φεστιβάλ Festival de la Lluvia de Peces περιλαμβάνει παρελάσεις, γαστρονομικές εκδηλώσεις και εορτασμούς που αναδεικνύουν τη σημασία του φαινομένου για την τοπική κοινωνία.

Για πολλές οικογένειες, η «βροχή ψαριών» προσφέρει και ένα πρακτικό όφελος, καθώς εξασφαλίζει φρέσκα ψάρια για το τραπέζι τους.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή σοβαρές ζημιές από την καταιγίδα, αν και διακοπές ρεύματος επηρέασαν ορισμένες περιοχές της περιφέρειας.