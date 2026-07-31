Φωτιά Αργολίδα: Ζημιές σε σπίτια και καλλιέργειες στα Φίχτια -  Νέο μήνυμα του 112 για απομάκρυνση

Snapshot Η πυρκαγιά στα Φίχτια Αργολίδας συνεχίζει να καίει και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να την οριοθετήσουν.

Οι φλόγες έχουν πλησιάσει τα πρώτα σπίτια του χωριού Φίχτια και έχουν καταστρέψει τουλάχιστον ένα σπίτι.

Υπάρχουν ζημιές σε καλλιέργειες και αποθήκες στην περιοχή των Φιχτίων.

Το χωριό Φίχτια έχει εκκενωθεί για την ασφάλεια των κατοίκων.

Το μήνυμα του 112 καλεί τους κατοίκους της Μπόρσας να απομακρυνθούν προς το Κουτσοπόδι. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στα Φίχτια Αργολίδας με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες προκειμένου να οριοθετήσουν την φωτιά.

Όπως αναφέρει το argolika.gr, οι φλόγες έχει πλησιάσει τα πρώτα σπίτια του χωριού Φίχτια και έχουν κάψει τουλάχιστον ένα σπίτι που βρίσκεται στην άκρη του χωριού. Παράλληλα έχουν προκαλέσει ζημιές σε καλλιέργειες και αποθήκες με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη προκειμένου να μην μπει μέσα στο χωριό, το οποίο έχει εκκενωθεί.

Λίγο νωρίτερα, το 112 ήχησε ξανά καλώντας τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν από το χωριό Μπόρσα προς το Κουτσοπόδι.

Στο μεταξύ, ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή.

Ειδικότερα, στο πύρινο μέτωπο πλέον επιχειρούν 64 πυροσβέστες με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 18 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν τέσσερα πυροσβεστικά αεροπλάνα και τέσσερα ελικόπτερα.

Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συντρέχουν υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου της αυτοδιοίκησης.

Δείτε περισσότερες εικόνες από την φωτιά:

Εξαιτίας των πυκνών καπνών στην περιοχή δύο ηλικιωμένα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές γαι λόγους ασφαλείας έχουν προχωρήσει σε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Άργους-Κορίνθου, στο ύψος των Φιχτίων.

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