Σέρρες: Ιερέας τραγουδούσε «Της Γερακίνας γιος» και ένας άλλος το χόρευε - Δείτε το video

Δύο ιερείς προσέφεραν μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας σε πανηγύρι που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Τριανταφυλλιά Σερρών. Με τραγούδι και χορό, κατάφεραν να ξεσηκώσουν το κοινό, δημιουργώντας μια αξέχαστη εμπειρία για τους παρευρισκόμενους.

Κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού πανηγυριού στις Σέρρες, ένας από τους ιερείς ανέλαβε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το γνωστό τραγούδι «Της Γερακίνας γιος» του Βασίλη Τσιτσάνη. Η φωνή του κέρδισε αμέσως το ενδιαφέρον των παρευρισκόμενων, δημιουργώντας ένα ζεστό και φιλικό κλίμα.

Στη συνέχεια, ένας δεύτερος ιερέας, επηρεασμένος από τη μελωδία, ξεκίνησε να χορεύει ζεϊμπέκικο, προκαλώντας ενθουσιασμό στο πλήθος. Οι παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν θερμά και έριξαν χαρτοπετσέτες στον ιερέα, τιμώντας τον χορό του και συμβάλλοντας στη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Δείτε το βίντεο με τις αξέχαστες στιγμές από το πανηγύρι στην Τριανταφυλλιά Σερρών: