«Όλα καταστράφηκαν» – Η μαρτυρία που αποτυπώνει τον πύρινο εφιάλτη στο νότιο Ρέθυμνο

Οι φλόγες έσβησαν, όμως, οι πληγές που άφησαν πίσω τους παραμένουν ανοιχτές. Στο χωριό Γιαννιού, στο νότιο Ρέθυμνο, κάθε καμένη έκταση και κάθε μαρτυρία αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η πύρινη λαίλαπα.

Αποστολή στο νότιο Ρέθυμνο: Αναστασία – Βασιλική Γκολέμη

Φωτογραφίες και βίντεο: Νίκος Ραζής

Οι κάτοικοι προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους, ενώ περιγράφουν τις δραματικές ώρες που έζησαν βλέποντας τις φλόγες να πλησιάζουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους. Η Σταυρούλα Πατεράκη μεταφέρει μέσω του Newsbomb τη δική της εμπειρία από τη μεγάλη πυρκαγιά σάρωσε την περιοχή.

«Όλα τα δέντρα έπεσαν κάτω, το μόνο που μπόρεσα να κάνω, ήταν να πάρω την τσουγκράνα και να τα τραβήξω, για να μην καούν. Μου έμειναν μόνο λίγες κοτούλες, που αυτές δεν παθαίνουν τίποτα. Όλα τα άλλα διέλυσαν· μηχανήματα, ξυλοκοπτικά, ραβδιστικά, η βάρκα καταστράφηκε. Το σπίτι χάλασε. Όλα τα λιόφυτα καταστράφηκαν, είχα 2.000 ελαιόδεντρα», αναφέρει αρχικά η κυρία Πατεράκη.

«Ήμουν στο Ρέθυμνο, επέστρεφα και μέχρι να έρθω σπίτι, μου είπαν: “Φωτιά, υπάρχει φωτιά”. Αν δεν έφευγα, τουλάχιστον αυτό το σπίτι (σ.σ. δείχνει στα αριστερά της) θα το έσωζα», τόνισε ακόμη.

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