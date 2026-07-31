Καναδάς: Έμβρυο «χαμογέλασε» στον πατέρα του στο υπερηχογράφημα - Δείτε το video

Ένα συνηθισμένο ραντεβού για υπερηχογράφημα εξελίχθηκε σε μια αξέχαστη στιγμή για ένα ζευγάρι στον Καναδά, όταν το αγέννητο μωρό τους φάνηκε να χαμογελά μόλις άκουσε τη φωνή του πατέρα του.

Το συγκινητικό βίντεο κατέγραψε τους μέλλοντες γονείς κατά τη διάρκεια ενός προγεννητικού υπερηχογραφήματος. Καθώς η εξέταση βρισκόταν σε εξέλιξη, ο πατέρας πλησίασε, φίλησε την κοιλιά της συντρόφου του, Λία Ολιβέιρα, και μίλησε τρυφερά στην κόρη τους.

«Καλημέρα. Καλό Σάββατο», είπε, πριν τη ρωτήσει: «Πεινάς;»

Λίγες στιγμές αργότερα, η οθόνη του υπερήχου φάνηκε να δείχνει το κοριτσάκι να χαμογελά ως αντίδραση στη φωνή του πατέρα του, προκαλώντας χαρά και συγκίνηση σε όλους όσοι βρίσκονταν στην αίθουσα.

Τα μέλη της οικογένειας και το ιατρικό προσωπικό που παρακολουθούσαν την εξέταση ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και επευφημίες, παροτρύνοντας τον πατέρα να συνεχίσει να μιλά στην αγέννητη κόρη του.