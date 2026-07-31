Ιστιοπλοΐα: Πρωταθλητής Ευρώπης στα Όπτιμιστ ο Νίκος Παππάς

Σημείωσε 23 βαθμούς στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο Γκντίνιατης Πολωνίας

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Ιστιοπλοΐα: Πρωταθλητής Ευρώπης στα Όπτιμιστ ο Νίκος Παππάς
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Νίκος Παππάς κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στην κατηγορία Όπτιμιστ με 23 βαθμούς ποινής στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Γκντίνια της Πολωνίας.
  • Στον αγώνα συμμετείχαν 170 σκάφη από 49 χώρες, και ο Παππάς ήταν πρώτος τόσο στο open όσο και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
  • Ο Παππάς είχε σταθερές επιδόσεις σε οκτώ ιστιοδρομίες, με θέσεις από 1η έως 11η, αφαιρώντας την χειρότερη θέση του.
  • Ο Ιταλός Τζ. Νίμπι και ο Ισπανός Λ. Γκαρίντο πήραν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, ενώ οι Έλληνες Ζαβλανός, Δημητριάδης και Ζιώργας κατέλαβαν τις θέσεις 9η, 12η και 40ή.
  • Στα κορίτσια, η Μαντλέν Μαρία Γκαμπάντ διακρίθηκε με 7η θέση, ενώ η Λιβιτσάνου και η Κόκσαλ τερμάτισαν στην 36η και 55η θέση αντίστοιχα.
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Παγκόσμιος πρωταθλητής το 2025. Κορυφαίος Νέος ιστιοπλόος στον κόσμο το 2025. Και πρωταθλητής Ευρώπης το 2026. Αυτός είναι ο Νίκος Παππάς, το καμάρι της Βόνιτσας.

Ένα αυθεντικό ταλέντο που με το σπαθί του βρίσκεται στην κορυφή του κόσμου στην κατηγορία 'Oπτιμιστ. Στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα, Πέμπτη 30 Ιουλίου, στη Γκντίνιατης Πολωνίας, ο Νίκος Παππάς πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και μόλις με 23 βαθμούς ποινής, πανάξια ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου.

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Συμμετείχαν 170 σκάφη από 49 χώρες και ο Παππάς ήταν 1ος και στο open και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα!

Στις 8 ιστιοδρομίες που έγιναν ο Έλληνας αθλητής ήταν σταθερός και κατάφερε να ανταποκριθεί ανάλογα παρά τις συνεχείς αυξομειώσεις του αέρα. Ο Παππάς απέσπασετις καλύτερες κριτικές από τους ξένους σχολιαστές και χειροκροτήθηκε από τους αντιπάλους του και τους προπονητές τους. Πρόκειται για έναν ιστιοπλόο με τεράστιες δυνατότητες και το μέλλον του ανήκει.

Οι θέσεις του Παππά ήταν 11 (την αφαίρεσε ως τη χειρότερή του), 1, 3, 2, 1, 5, 8 και 3 αντίστοιχα.

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Τον πρωταθλητή Ευρώπης για το 2026 ακολούθησαν ο Ιταλός Τζ. Νίμπι με 39 βαθμούς και ο Ισπανός Λ. Γκαρίντο με 48 βαθμούς. Πολύ καλά τα πήγε και ο Ιωάννης Ζαβλανός, ο οποίος τερμάτισε 9ος με 60 βαθμούς, ενώ ο Σπυρίδων Δημητριάδης τερμάτισε 12ος με 71 βαθμούς και ο Ιωάννης Ζιώργας 40ος με 149 βαθμούς.

Στα κορίτσια εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Μαντλέν Μαρία Γκαμπάντ η οποία τερμάτισε στην 7η θέση με 68 βαθμούς μεταξύ 122 σκαφών από 47 χώρες. Στις οκτώ ιστιοδρομίες που έγιναν τα πλασαρίσματά της ήταν 9, 4, 7, 10 40 (την αφαίρεσε), 17, 9και 12 αντίστοιχα.

Η Αικατερίνη Λυδία Λιβιτσάνου ήταν 36η με 165 βαθμούς και η Άρτεμις Σωπύλη Κόκσαλ 55η με 177 βαθμούς.

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