Δωρεά 20 σκαφών για την ελληνική ιστιοπλοΐα από την Stoiximan και την ΕΟΕ

Η διαχρονική στήριξη του ελληνικού αθλητισμού αποτελεί στρατηγική επιλογή της Stoiximan από την πρώτη ημέρα της λειτουργίας της. Από τη στήριξη Ελλήνων αθλητών και αθλητριών σε διαδοχικές Ολυμπιάδες μέχρι τη συνεργασία της ως Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η Stoiximan παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη δημιουργία των προϋποθέσεων που επιτρέπουν στους αθλητές να εξελιχθούν και να διεκδικήσουν τους στόχους τους.

Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, η Stoiximan, μέσω της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, προχώρησε στη δωρεά 20 αγωνιστικών σκαφών προς την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, ενισχύοντας ουσιαστικά την ανάπτυξη της ελληνικής ιστιοπλοΐας και δημιουργώντας νέες δυνατότητες για τους αθλητές της επόμενης γενιάς.

Η δωρεά περιλαμβάνει 10 σκάφη τύπου Optimist και 10 σκάφη τύπου ILCA, τα οποία θα φιλοξενούνται στο Athens International Sailing Centre και θα αξιοποιούνται από τις εθνικές ομάδες, καθώς και στα προπονητικά camp της Ομοσπονδίας. Παράλληλα, θα εξυπηρετούν τις ανάγκες αθλητών και αθλητριών από την περιφέρεια και τα νησιά, περιοχές όπου η πρόσβαση στον απαιτούμενο εξοπλισμό και στις κατάλληλες συνθήκες προπόνησης εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση.

Η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται σε μία πραγματική ανάγκη της ελληνικής ιστιοπλοΐας. Η μεταφορά αγωνιστικών σκαφών συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό και οργανωτικό κόστος για τις οικογένειες και τα σωματεία, περιορίζοντας συχνά τη δυνατότητα συμμετοχής νέων αθλητών σε προπονήσεις και αγώνες υψηλού επιπέδου. Με τη διάθεση των 20 σκαφών, περισσότεροι νέοι από κάθε γωνιά της Ελλάδας αποκτούν πρόσβαση στις ίδιες συνθήκες προετοιμασίας, ενισχύοντας την ισότιμη συμμετοχή και τη δυνατότητα εξέλιξής τους.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τη Stoiximan και προσωπικά τον κ. Νίκο Φλίγκο για τη στήριξη στο έργο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Και δεν είναι μόνο τα χρήματα που προσφέρει για την αγορά αυτών των 20 σκαφών αλλά και όσα δίνει για την μεταφορά τους, στους αγώνες του εξωτερικού, που είναι επίσης ένα υψηλό κονδύλι, αλλά βοηθά τα μέγιστα τους νέους αθλητές μας που πλέον θα έχουν τα δικά τους σκάφη. Εμείς συνεχίζουμε να δουλεύουμε με το βλέμμα στο μέλλον και θα στηρίξουμε κι άλλα παιδιά νεαρής ηλικίας 14 και 15 ετών για να μην φύγουν από τον αθλητισμό. Ο στόχος δεν είναι μόνο τα μετάλλια, αλλά κυρίως η αξία του αθλητισμού».

Η πρωτοβουλία αυτή γεννήθηκε μέσα από τον κοινό στόχο να δοθούν λύσεις σε ανάγκες που επηρεάζουν ουσιαστικά την καθημερινότητα των αθλητών. Για την Stoiximan, η υποστήριξη του ελληνικού αθλητισμού αποκτά πραγματική αξία όταν μεταφράζεται σε παρεμβάσεις με διαρκές αποτύπωμα, που διευρύνουν τις δυνατότητες των αθλητών και ενισχύουν τις προοπτικές του αθλητισμού συνολικά.

Ο CEO της Stoiximan, Νίκος Φλίγκος, δήλωσε: «Η σχέση της Stoiximan με τον ελληνικό αθλητισμό έχει χτιστεί διαχρονικά πάνω στην εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και τη βαθιά πεποίθηση ότι κάθε αθλητής αξίζει να έχει τις προϋποθέσεις για να εξελίξει το ταλέντο του. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αντανακλά ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία. Θέλουμε περισσότερα παιδιά, από κάθε περιοχή της Ελλάδας, να έχουν πρόσβαση στις ίδιες ευκαιρίες προπόνησης και εξέλιξης. Γιατί οι ισχυρές βάσεις που δημιουργούνται σήμερα είναι αυτές που θα διαμορφώσουν τις επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού τα επόμενα χρόνια».

Η ιστιοπλοΐα αποτελεί ένα από τα αθλήματα που έχουν χαρίσει στην Ελλάδα σημαντικές διεθνείς διακρίσεις και συνεχίζουν να αναδεικνύουν αθλητές υψηλού επιπέδου. Η ενίσχυση των υποδομών και η πρόσβαση των νέων αθλητών στον κατάλληλο εξοπλισμό αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση αυτής της πορείας.

Με σταθερό προσανατολισμό στη στήριξη του ελληνικού αθλητισμού, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που δημιουργούν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο για τους αθλητές, τις ομοσπονδίες και την κοινωνία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση ενός ακόμη ισχυρότερου μέλλοντος για τον ελληνικό αθλητισμό.