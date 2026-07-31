H Έλλη Κασόλη αποχώρησε από τον ΣΚΑΪ για το ΕΡΤnews

Snapshot Η Έλλη Κασόλη αποχώρησε από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Η δημοσιογράφος εντάσσεται στο δυναμικό του ενημερωτικού καναλιού ΕΡΤnews.

Η μετακίνηση της Έλλης Κασόλη εντάσσεται στην ενίσχυση της δημοσιογραφικής ομάδας της δημόσιας τηλεόρασης.

Η Κασόλη έχει σημαντική εμπειρία στην τηλεοπτική ενημέρωση και έχει καλύψει κρίσιμα γεγονότα, όπως τον πόλεμο στην Ουκρανία. Snapshot powered by AI

«Ενδυναμώνεται» το ΕΡΤnews με έμπειρους δημοσιογράφους, με φόντο τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Μετά την ανακοίνωση για τον Παναγιώτη Στάθη και τη Βελίκα Καραβάλτσιου, σειρά έχει η Έλλη Κασόλη.

Η παρουσιάστρια του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ αποχώρησε από το Φάληρο και η δημόσια τηλεόραση την υποδέχεται στο δυναμικό της.

«Το ΕΡΤnews ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Έλλη Κασόλη.

Από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, η Έλλη Κασόλη εντάσσεται στο δυναμικό του ενημερωτικού καναλιού της δημόσιας τηλεόρασης, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης της δημοσιογραφικής του ομάδας.

Με σημαντική πορεία στην τηλεοπτική ενημέρωση, η Έλλη Κασόλη έχει υπηρετήσει με συνέπεια το ελεύθερο ρεπορτάζ, την παρουσίαση δελτίων ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών. Παράλληλα, έχει καλύψει τον πόλεμο στην Ουκρανία και έχει συμμετάσχει σε σημαντικές δημοσιογραφικές αποστολές», αναφέρεται στη ανακοίνωση της ΕΡΤ.