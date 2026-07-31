Οι «ασπίδες» προστασίας για τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας στη συζήτηση Τασούλα – Ράπτη
Στο επίκεντρο οι ευάλωτοι πολίτες – Η ενημέρωση της Έλενας Ράπτη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
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Συνάντηση με την υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, είχε σήμερα (31/07) στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κυρία Ράπτη ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, με ιδιαίτερη αναφορά στο δίκτυο δομών υποστήριξης θυμάτων έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.
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