Συναγερμός για νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη: Προειδοποιήσεις για πυρκαγιές και λειψυδρία

Νέο κύμα καύσωνα απειλεί την κεντρική Ευρώπη, όπου η θερμοκρασία μπορεί να φθάσει μέχρι τους 41 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες

Νατάσα Παυλοπούλου

Συναγερμός για νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη: Προειδοποιήσεις για πυρκαγιές και λειψυδρία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Νέο κύμα καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη θα φτάσει έως τους 41 βαθμούς Κελσίου, με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών και πίεση στα δίκτυα υδροδότησης και ηλεκτροδότησης.
  • Στην Ουγγαρία, απαγορεύτηκε το άναμμα φωτιάς και ο πρωθυπουργός κάλεσε σε εθελοντική μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για αποφυγή ενεργειακής κρίσης.
  • Χιλιάδες κάτοικοι στην Ουγγαρία έχουν διακοπή νερού, με τον στρατό να παρέχει βοήθεια μέσω βυτιοφόρων και σακουλιών νερού.
  • Η Σλοβακία και η Σλοβενία βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο συναγερμού για καύσωνα και πυρκαγιές, με μέτρα όπως κλιματιζόμενοι σταθμοί και περιορισμούς ταχύτητας τρένων.
  • Η Αυστρία αντιμετωπίζει ακραία ξηρασία και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς, με βροχόπτωση 30% κάτω του μέσου όρου από την αρχή του έτους.
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Ένα νέο κύμα καύσωνα έφθασε στην κεντρική Ευρώπη, όπου η θερμοκρασία μπορεί να φθάσει μέχρι τους 41 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες, ωθώντας τις αρχές να πολλαπλασιάσουν τα έκτακτα μέτρα μπροστά στον κίνδυνο πυρκαγιών και την αυξανόμενη πίεση στα δίκτυα υδροδότησης κα ηλεκτροδότησης.

Στην Ουγγαρία, η μετεωρολογική υπηρεσία HungaroMet προβλέπει ότι η θερμοκρασία θα φθάσει μέχρι τους 39 βαθμούς Κελσίου σήμερα και τους 40 με 41 βαθμούς τις έξι επόμενες ημέρες. Οι αρχές απαγόρευσαν το άναμμα φωτιάς στο ύπαιθρο στο σύνολο της επικράτειας. Ο πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ κάλεσε χθες Πέμπτη τα εργοστάσια να μειώσουν εθελοντικά την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να αποφευχθεί μια ενεργειακή κρίση .

Χιλιάδες κάτοικοι της πόλης Σένταντρε δεν έχουν νερό, με τον στρατό να έχει κινητοποιηθεί προκειμένου να διοχετεύσει πόσιμο νερό, πρόσθεσε στο Facebook, διευκρινίζοντας πως ο στρατός προσφέρει τη βοήθειά του "με δύο βυτιοφόρα και 7.000 σακούλια νερού μέχρι η κατάσταση να επιλυθεί".

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός δήλωσε επίσης σήμερα ότι η στάθμη του ποταμού Δούναβη αναμένεται να συνεχίσει να είναι εξαιρετικά χαμηλή για την επανέναρξη του πυρηνικού σταθμού Paks μέσα στις επόμενες εβδομάδες μετά το κλείσιμό του.Ο πυρηνικός σταθμός Paks λειτουργεί σε λιγότερο από το 50% ττης δυναμικότητάς του των δύο γιγαβάτ και αναμένεται να σταματήσει πλήρως τη Δευτέρα καθώς η στάθμη των υδάτων προβλέπεται να πέσει κι άλλο.

Στη Σλοβακία, οι προειδοποιήσεις για καύσωνα αφορούν όλη τη χώρα, ενώ στο ανώτατο επίπεδο συναγερμού έχει τεθεί το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 34 έως 39 βαθμούς Κελσίου μέχρι το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με το σλοβακικό υδρομετεωρολογικό ινστιτούτο SHMU. Στην Μπρατισλάβα, οι αρχές ανέπτυξαν πάνω από 30 σταθμούς που προσφέρουν κυρίως κλιματιζόμενους χώρους, πόσιμο νερό και υγειονομικά είδη. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν επίσης για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Η Σλοβενία αντιμετωπίζει παρόμοιο κίνδυνο και η σλοβενική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ARSO) έθεσε το δυτικό τμήμα της χώρας σε κατάσταση "εξαιρετικά υψηλού" κινδύνου πυρκαγιάς και απαγόρευσε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν το ξέσπασμα πυρκαγιάς.

Ο φορέας εκμετάλλευσης των σλοβενικών σιδηροδρόμων Zeleznice αποφάσισε να μειώσει την ταχύτητα των τρένων από το μεσημέρι μέχρι τις 19:00 σε ορισμένες ζώνες προκειμένου να αποτρέψει δυστυχήματα που συνδέονται με παραμορφώσεις σιδηροτροχιών οι οποίες προκαλούνται από τη ζέστη.

Στις ακτές της Σλοβενίας στην Αδριατική, η θερμοκρασία της θάλασσας μπορεί να ξεπεράσει το ιστορικό ρεκόρ των 30,4 βαθμών Κελσίου που καταγράφηκε το 2010. Στη Ρουμανία, σε κίτρινο και πορτοκαλί συναγερμό έχει τεθεί το μισό δυτικό τμήμα της χώρας, όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να φθάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου το σαββατοκύριακο. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες δεν αποκλείουν να εκδοθεί κόκκινος συναγερμός τις ερχόμενες ημέρες.

Η Αυστρία καταγράφει επίσης θερμοκρασίες που φθάνουν τους 38 έως 39 βαθμούς Κελσίου, και τοπικά τους 40 βαθμούς, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κατάσταση που μπορεί να παραταθεί μέχρι τις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον οργανισμό GeoSphere Austria, αυτό το νέο κύμα καύσωνα σημειώνεται καθώς η χώρα διέρχεται ήδη περίοδο "ακραίας" ξηρασίας. Από τις αρχές του έτους, η βροχόπτωση που έχει καταγραφεί είναι περίπου κατά 30% μικρότερη της κανονικής, καθιστώντας τους πρώτους επτά μήνες του 2026 τους πιο ξηρούς που έχουν παρατηρηθεί από τις αρχές του 20ού αιώνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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