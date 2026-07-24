Τραγωδία στην Πορτογαλία: Νεκρό κοριτσάκι που έμεινε ξεχασμένο για 7 ώρες σε σχολικό λεωφορείο

Snapshot Ένα κοριτσάκι 18 μηνών πέθανε στην Αλμάδα της Πορτογαλίας αφού έμεινε για τουλάχιστον επτά ώρες σε σχολικό λεωφορείο κατά τη διάρκεια καύσωνα.

Το παιδί διαπιστώθηκε νεκρό ενώ η θερμοκρασία είχε φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου και παρά τις προσπάθειες των διασωστών.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προχωρήσει σε συλλήψεις.

Η γιαγιά του παιδιού δήλωσε ότι παρέδωσε την εγγονή της σε δασκάλα το πρωί, που επρόκειτο να τη μεταφέρει στον παιδικό σταθμό, αλλά το παιδί δεν έφτασε ποτέ εκεί.

Η τραγωδία σημειώθηκε σε περίοδο έντονου καύσωνα στην Ευρώπη, παρόμοια με αντίστοιχο περιστατικό θανάτου παιδιών σε αυτοκίνητο στη Γαλλία τον προηγούμενο μήνα. Snapshot powered by AI

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Αλμάδα της Πορτογαλίας όταν κοριτσάκι 18 μηνών έχασε τη ζωή του αφού φέρεται να έμεινε για τουλάχιστον επτά ώρες μέσα σε σχολικό λεωφορείο, εν μέσω του ισχυρού καύσωνα που πλήττει την χώρα.

Το άτυχο κορίτσι φέρεται να «ξεχάστηκε» μέσα σε ένα mini bus παιδικού σταθμού στην Αλμάδα, στη νότια όχθη του ποταμού Τάγου, απέναντι από τη Λισαβόνα. Διασώστες και αστυνομία ειδοποιήθηκαν λίγο πριν από τις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης, ενώ η θερμοκρασία είχε ανέβει στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των διασωστών να το επαναφέρουν, το κοριτσάκι διαπιστώθηκε νεκρό στο σημείο.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την τραγωδία. Μέχρι στιγμής, το παιδί έχει ταυτοποιηθεί μόνο με το μικρό του όνομα, Σοφία.

Η γιαγιά του δήλωσε σε τοπική εφημερίδα ότι παρέδωσε το παιδί σε δασκάλα γύρω στις 08:00 το πρωί, η οποία επρόκειτο να το μεταφέρει στον παιδικό σταθμό.

Το όχημα φέρεται να ήταν σταθμευμένο στη λεωφόρο Avenida do Cristo Rei, κοντά στην πρόσβαση προς το μεγάλο θρησκευτικό μνημείο Cristo Rei, όπου δεσπόζει το ψηλό άγαλμα του Ιησού Χριστού.

Η γιαγιά του παιδιού δήλωσε στα πορτογαλικά μέσα: «Δεν καταλαβαίνουμε γιατί δεν την πήγαν στον παιδικό σταθμό όπου φοιτούσε. Αυτή ήταν η καθημερινή ρουτίνα τον τελευταίο χρόνο. Σκότωσαν την εγγονή μου».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για συλλήψεις, καθώς οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται.

Η τραγωδία σημειώνεται μετά τον θάνατο δύο παιδιών που βρέθηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειάς τους στη Γαλλία τον περασμένο μήνα, την ώρα που η Ευρώπη βίωνε έναν σφοδρό καύσωνα.

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