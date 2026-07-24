Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας και ηλεκτροδότησης στο τμήμα Λάρισα - Ραψάνη λόγω φωτιάς
Η αμαξοστοιχία με 120 επιβάτες παραμένει στον σταθμό Ευαγγελισμός
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- Η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα - Ραψάνη διεκόπησαν λόγω πυρκαγιάς κοντά στη γραμμή.
- Αμαξοστοιχία με 120 επιβάτες που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Έδεσσα παραμένει στον σταθμό Ευαγγελισμός.
- Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισα.
- Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον ΟΣΕ και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.
Διεκόπη από τις 16:50 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα- Ραψάνη, εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1599 (Θεσσαλονίκη - Έδεσσα) με 120 επιβάτες, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Ευαγγελισμός ενώ αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια στη γραμμή Λάρισα - Θεσσαλονίκη - Λάρισα.
«Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας», αναφέρει η εταιρεία στην ενημέρωση της.
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