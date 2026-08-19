Ισπανία: Νέα πυρκαγιά δυτικά της Μαδρίτης

Εννέα πυροσβεστικά αεροσκάφη συμμετέχουν στις επιχειρήσεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ισπανία: Νέα πυρκαγιά δυτικά της Μαδρίτης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Νέα πυρκαγιά ξέσπασε δυτικά της Μαδρίτης, κοντά στο Αλδέα δελ Φρέσνο, με εννέα πυροσβεστικά αεροσκάφη να συμμετέχουν στην κατάσβεση.
  • Περίπου 3.500 κάτοικοι του Αλδέα δελ Φρέσνο έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ εκκενώθηκαν παρακείμενες κατοικίες.
  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε υπό υψηλές θερμοκρασίες 36 βαθμών Κελσίου και ισχυρούς ανέμους που τροφοδοτούν τις φλόγες.
  • Τον Ιούλιο, μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή είχαν αναγκάσει περίπου 60.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και είχαν κάψει 270.000 στρέμματα σε 17 κοινότητες.
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Πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν σήμερα μάχη εναντίον μιας νέας πυρκαγιάς που ξέσπασε δυτικά της Μαδρίτης, λίγες εβδομάδες μετά τις φωτιές, τις σημαντικότερες στην ιστορία της περιφέρειας, που είχαν οδηγήσει τον Ιούλιο στην απομάκρυνση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Εννέα πυροσβεστικά αεροσκάφη συμμετέχουν στις επιχειρήσεις για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε κοντά στο Αλδέα δελ Φρέσνο, σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων δυτικά της Μαδρίτης, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν.

Οι αρχές έδωσαν εντολή σε περίπου 3.500 κατοίκους του Αλδέα δελ Φρέσνο να παραμείνουν στα σπίτια τους και εκκένωσαν κατοικίες περιφερειακά της πόλης.

Η φωτιά σημειώθηκε την ώρα που ο υδράργυρος ανήλθε στους 36 βαθμούς Κελσίου, με τους ισχυρούς ανέμους να τροφοδοτούν τις φλόγες.

Τον Ιούλιο, οι δασικές πυρκαγιές που σάρωσαν το δυτικό τμήμα της περιοχής της Μαδρίτης και τη γειτονική επαρχία Αβίλα είχαν αναγκάσει σχεδόν 60.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Οι πυρκαγιές έκαψαν περίπου 270.000 στρέμματα σε 17 κοινότητες μονάχα στην περιφέρεια της Μαδρίτης.

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