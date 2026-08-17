Πυρκαγιά στην Ισπανία: Ένας στρατιώτης νεκρός και 3 τρραυματίες από ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος

Snapshot Ένας στρατιώτης της Στρατιωτικής Μονάδας Έκτακτης Ανάγκης (UME) σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν από την ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος στην Αραγονία.

Η πυρκαγιά κατέστρεψε πάνω από 17.500 εκτάρια στην επαρχία Ουέσκα στους πρόποδες των Πυρηναίων μέσα σε μία εβδομάδα.

Περισσότεροι από 1.000 κάτοικοι σε 19 πόλεις και χωριά εκκενώθηκαν λόγω της πυρκαγιάς, ενώ η Γαλλία προσέφερε ενισχύσεις.

Παρά τη βροχή, οι επικείμενες καιρικές συνθήκες, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας και η μείωση της υγρασίας, αναμένεται να δυσχεράνουν την κατάσβεση.

Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για την έναρξη της πυρκαγιάς, καθώς εντοπίστηκε μόνος του στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά. Snapshot powered by AI

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της μεγαλύτερης πυρκαγιάς που έχει καταγραφεί στην Αραγονία, και για την οποία έχει συλληφθεί ένα άτομα.

Ένας στρατιώτης της Στρατιωτικής Μονάδας Έκτακτης Ανάγκης (UME) της Σαραγόσα έχασε τη ζωή του, την Κυριακή, όταν το όχημα στο οποίο επέβαινε με συναδέλφους του ανατράπηκε σε χαράδρα. Οι τρεις συνεπιβάτες του, τραυματίστηκαν εκ των οποίων ένας σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σαραγόσα.

Ο δεκανέας συμμετείχε στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία κατέστρεψε περισσότερα από 17.500 εκτάρια στην επαρχία Ουέσκα, στους πρόποδες των Πυρηναίων, μέσα σε μία εβδομάδα.

🇪🇸 🔥 | Imagens aéreas de uma aeronave de coordenação espanhola sobre o incêndio de Las Peñas de Riglos (Huesca), a 16 de agost



Mais de 16.600 ha queimados, mais de 1.000 pessoas evacuadas.



Terreno acidentado, fumo denso, resposta nacional e francesa em curso. pic.twitter.com/KeZXr8vgVa — 🔥 FOGOSAGORA.PT | Dados Públicos de Incêndios (@FogosAgora) August 16, 2026

Παρά τη βροχή που έπεσε την Κυριακή, οι καιρικές συνθήκες δεν αναμένεται να βοηθήσουν τους πυροσβέστες στο σημείο με την άνοδο της θερμοκρασίας, την αλλαγή των ανέμων και την πρόβλεψη λιγότερης υγρασίας για αυτές τις ημέρες, σύμφωνα με ισπανικά Μέσα Ενημέρωσης.

Περισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι σε 19 πόλεις και χωριά έχουν εκκενωθεί. Η Γαλλία έχει στείλει ενισχύσεις.

Ο άνδρας που εντοπίστηκε από τις κάμερες, ως ο μόνος στο σημείο τη στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά, έχει συλληφθεί.