Ουγγαρία: Ο πρωθυπουργός έχασε την ασυλία του επειδή πέταξε ένα κινητό σε ποτάμι

Snapshot Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, έχασε την ασυλία του για να ερευνηθεί για κλοπή μετά που πέταξε κινητό τηλέφωνο στον Δούναβη.

Το περιστατικό συνέβη τον Ιούνιο του 2024 σε νυχτερινό κλαμπ της Βουδαπέστης, όταν ο Μαγιάρ αφαίρεσε το τηλέφωνο από άνδρα που τον κατέγραφε σε βίντεο.

Το κινητό τηλέφωνο αξίας περίπου 250 ευρώ βρέθηκε και επιστράφηκε στον κάτοχό του σε λειτουργική κατάσταση.

Ο Μαγιάρ αρνήθηκε ότι η πράξη του συνιστά κλοπή και χαρακτήρισε την υπόθεση πολιτική δυσφήμιση, ενώ συμφώνησε να αρθεί η ασυλία του.

Αν η υπόθεση προχωρήσει και καταδικαστεί, ενδέχεται να χάσει την υποστήριξη του κόμματός του. Snapshot powered by AI

Ένα κινητό τηλέφωνο και μία κατηγορία για κλοπή ήταν η αιτία της άρσης ασυλίας του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος θα ερευνηθεί από τις εισαγγελικές αρχές για κλοπή.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2024 όταν το κόμμα του Μαγιάρ ήρθε δεύτερο στις ευρωεκλογές πίσω από το κόμμα Fidesz του πρώην πρωθυπουργού, Βίκτορ Όρμπαν. Ο Μαγιάρ μετά τα αποτελέσματα πήγε σε νυχτερινό κλαμπ της Βουδαπέστης όπου ένας άνδρας άρχισε να τον καταγράφει σε βίντεο με το κινητό τηλέφωνό του.

Ο Μαγιάρ φέρεται να αντέδρασε έντονα και να του άρπαξε το τηλέφωνο. Μετά τον καβγά άνδρες της ασφάλειας οδήγησαν τον Μαγιάρ εκτός του νυχτερινού κέντρου. Οι εισαγγελείς κατηγορούν τώρα τον πρωθυπουργό ότι πέταξε το κινητό τηλέφωνο στον ποταμό Δούναβη. Το κινητό τηλέφωνο, αξίας περίπου 250 ευρώ, ανακτήθηκε και επιστράφηκε σε λειτουργική κατάσταση στον κάτοχό του.

Ωστόσο τον Σεπτέμβριο του 2024 ο γενικός εισαγγελέας της Ουγγαρίας ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει την ασυλία του Μάγιαρ, ο οποίος ήταν ευρωβουλευτής. Το αίτημα απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τον περασμένο Απρίλιο ο Μαγιάρ κέρδισε τις εθνικές εκλογές στην Ουγγαρία και ως πρωθυπουργός απέκτησε ασυλία. Οι εισαγγελείς, όμως, επέμεινα και επανέλαβαν την έρευνα σε βάρος του. Γι’ αυτό και ζήτησαν από τους βουλευτές να άρουν την ασυλία του Μαγιάρ προκειμένου η υπόθεση να προχωρήσει.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός συμφώνησε να αρθεί η ασυλία του, όπως και έγινε χθες Δευτέρα. Ο Μαγιάρ έχει αρνηθεί στο παρελθόν ότι η συμπεριφορά του συνιστούσε κλοπή και χαρακτήρισε την υπόθεση «πολιτική απόπειρα δυσφήμισης… η οποία έχει ήδη αποτύχει αρκετές φορές». Σε ανάρτησή του στο Facebook τη Δευτέρα ο Μαγιάρ έγραψε: «Όποιος δεν έχει τίποτα να κρύψει, δεν φοβάται να σταθεί ενώπιον της δικαιοσύνης».

Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν η αφαίρεση του κινητού τηλεφώνου συνιστούσε κλοπή εκ μέρους του Μαγιάρ. Με βάση τον νόμο της Ουγγαρίας το αδίκημα της κλοπής συνίσταται όταν κάποιος αποκομίζει οικονομικό όφελος από το αντικείμενο που αφαίρεσε από κάποιον. Ωστόσο ο πρωθυπουργός το πέταξε στο ποτάμι καθώς διαμαρτυρήθηκε για την παραβίαση της προσωπικής ζωής του με την καταγραφή βίντεο.

Εάν η υπόθεση προχωρήσει και ο Μαγιάρ καθίσει στο εδώλιο του κατηγορούμενου και καταδικαστεί τότε δεν αποκλείεται να χάσει την στήριξη του κόμματός του, σύμφωνα με το περιοδικό Politico.

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