Ουγγαρία: Προπηλάκισαν και έφτυσαν τον πρωθυπουργό Μαγιάρ στον δρόμο - Βίντεο

Ο πρωθυπουργός αντιδρά με ειρωνεία 

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Ουγγαρία: Προπηλάκισαν και έφτυσαν τον πρωθυπουργό Μαγιάρ στον δρόμο - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ προπηλακίστηκε και έφυσε από άνδρα στον σιδηροδρομικό σταθμό Νιουγκάτι της Βουδαπέστης.
  • Ο Μαγιάρ αντέδρασε ψύχραιμα, ευχόμενος «καλή υγεία» στον άνδρα και σχολίασε το περιστατικό με ειρωνεία.
  • Το περιστατικό συνδέθηκε με πολιτική ένταση γύρω από το κόμμα Fidesz και προηγούμενα παρόμοια περιστατικά σε δημόσιο χώρο.
  • Η βουλευτής Κρίστα Μπόντις ανέφερε ότι τέτοιες άδικες συμπεριφορές οφείλονται σε μακροχρόνιες πολιτικές εκστρατείες μίσους.
  • Οι πολιτικοί του κυβερνώντος κόμματος αντιμετωπίζουν συχνά επιθέσεις, ενώ υπάρχει ελπίδα για βελτίωση του δημόσιου διαλόγου.
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Το πρωί της Τετάρτης στον σιδηροδρομικό σταθμό Νιουγκάτι της Βουδαπέστης, άνδρας πλησίασε τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ, τον προπηλάκισε και τον έφυσε, καθώς περπατούσε δίπλα στον υπουργό Μεταφορών και Επενδύσεων Ντέιβιντ Βίτεζι για να παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο για την ανάπτυξη των σιδηροδρόμων.

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Σύμφωνα με το βίντεο που δημοσίευσαν ουγγρικά μέσα ενημέρωσης, ένας άνδρας πλησίασε τον Μάγκιαρ και τον Βίτεζι στον σταθμό Νιουγκάτι.

Ο άνδρας φέρεται να φώναξε: «Πώς τολμάτε; Τολμήσατε να έρθετε εδώ;!»

Όταν δεν έλαβε απάντηση, έφτυσε τον πρωθυπουργό από πίσω.

Ο Μαγιάρ αντέδρασε ψύχραιμα, ευχόμενος στον άνδρα «καλή υγεία», πριν σχολιάσει:

Μετά το περιστατικό, ο Μαγιάρ δήλωσε ότι μόλις είχαν δει «ένα από τα εναπομείναντα πρόσωπα του Fidesz», του κόμματος με επικεφαλής τον Βίκτορ Όρμπαν, προσθέτοντας ότι ίσως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο πρώην υπουργός Μεταφορών Γιάνος Λάζαρο δεν ταξιδεύει με τρένο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που πολιτικός του κυβερνώντος κόμματος Tisza καταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση με φτύσιμο σε δημόσιο χώρο.

Τον Νοέμβριο του 2025, η βουλευτής Κρίστα Μπόντις είχε δηλώσει ότι δέχθηκε παρόμοια επίθεση στον δρόμο.

Σχολιάζοντας το νέο περιστατικό την Τετάρτη, η Μπόντις ανέφερε ότι όσοι υπηρετούν στη δημόσια ζωή πρέπει μερικές φορές να αντιμετωπίζουν άδικες συμπεριφορές, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως οι πολυετείς πολιτικές εκστρατείες μίσους έχουν συμβάλει σε τέτοια φαινόμενα. Παράλληλα εξέφρασε την ελπίδα ότι ο δημόσιος διάλογος θα βελτιωθεί.

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