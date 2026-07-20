Ουγγαρία: Ο Πίτερ Μαγιάρ θα ζητήσει από την Τζούντιτ Πόλγκαρ να αναλάβει πρόεδρος της χώρας

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τη θρυλική σκακίστρια, προκειμένου να της προτείνει να αναλάβει το ανώτατο πολιτειακό αξίωμα της χώρας.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ουγγαρία: Ο Πίτερ Μαγιάρ θα ζητήσει από την Τζούντιτ Πόλγκαρ να αναλάβει πρόεδρος της χώρας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πίτερ Μαγιάρ, θα προτείνει στην Τζούντιτ Πόλγκαρ να αναλάβει την προεδρία της χώρας.
  • Η Πόλγκαρ θεωρείται σύμβολο εθνικής ενότητας και κορυφαία γυναίκα σκακίστρια στην ιστορία.
  • Η συνταγματική τροποποίηση τερμάτισε πρόωρα τη θητεία του απερχόμενου προέδρου, ανοίγοντας τον δρόμο για νέο πρόεδρο.
  • Η Τζούντιτ Πόλγκαρ είναι η μοναδική γυναίκα που ξεπέρασε τους 2.700 βαθμούς στην παγκόσμια κατάταξη Elo.
  • Η Πόλγκαρ δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια την πρόταση του πρωθυπουργού.
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Την Τζούντιτ Πόλγκαρ, μία από τις κορυφαίες μορφές στην ιστορία του παγκόσμιου σκακιού, σκοπεύει να προτείνει για την προεδρία της Ουγγαρίας ο πρωθυπουργός της χώρας, Πίτερ Μαγιάρ.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Μαγιάρ ανέφερε ότι η 49χρονη πρώην πρωταθλήτρια θα μπορούσε να αποτελέσει σύμβολο εθνικής ενότητας. Όπως γνωστοποίησε, θα συναντηθεί μαζί της τη Δευτέρα, προκειμένου να τη ρωτήσει εάν είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί την υποψηφιότητα.

«Θα τη συναντήσω αύριο και θα τη ρωτήσω εάν είναι έτοιμη να υπηρετήσει την πατρίδα από έναν νέο ρόλο, μέχρι να εγκριθεί το νέο Σύνταγμα», έγραψε ο Ούγγρος πρωθυπουργός. «Το όνομα της Τζούντιτ Πόλγκαρ είναι συνώνυμο με το ταλέντο και την επιμονή εδώ και δεκαετίες», πρόσθεσε.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την υπογραφή, από τον απερχόμενο πρόεδρο Τάμας Σούλιοκ, της συνταγματικής τροποποίησης που ενέκρινε το κοινοβούλιο με πρωτοβουλία του κυβερνώντος κόμματος Tisza. Η τροποποίηση τερματίζει πρόωρα τη θητεία του, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκλογή νέου προέδρου.

Η Πόλγκαρ θεωρείται ευρέως η σπουδαιότερη γυναίκα σκακίστρια όλων των εποχών. Αγωνίστηκε επί σειρά ετών στα κορυφαία τουρνουά ανδρών και παραμένει η μοναδική γυναίκα που ξεπέρασε το όριο των 2.700 βαθμών στην παγκόσμια κατάταξη Elo.

Το 1988, μαζί με τις αδελφές της, Σούζαν και Σοφία, καθώς και την Ιλντίκο Μαντλ, οδήγησε την εθνική ομάδα γυναικών της Ουγγαρίας στην κατάκτηση της Ολυμπιάδας Σκακιού, βάζοντας τέλος στη μακρά κυριαρχία της Σοβιετικής Ένωσης.

Η ζωή και η πορεία της παρουσιάστηκαν πρόσφατα και στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Η βασίλισσα του σκακιού».

Μέχρι στιγμής, η Τζούντιτ Πόλγκαρ δεν έχει σχολιάσει δημόσια την πρόταση του Ούγγρου πρωθυπουργού.

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