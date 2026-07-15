Ουγγαρία: Ο πρώην υπουργός εξωτερικών παραιτήθηκε από βουλευτής για να δουλέψει στη BYD

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Πήτερ Σιγιάρτο παραιτήθηκε από βουλευτής για να εργασεί στην κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία BYD

O πρώην υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο και στενός σύμμαχος του εθνικιστή πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, ανακοίνωσε σήμερα ότι παραιτείται από τη βουλευτική έδρα του για να εργαστεί για τον κινεζικό κολοσσό ηλεκτρικών οχημάτων BYD, ένα γεγονός που εγείρει ερωτηματικά για σύγκρουση συμφερόντων.

Τα τελευταία χρόνια η μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο έλαβε οικονομική υποστήριξη άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ από την κυβέρνηση του Όρμπαν, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Ο 47χρονος Σιγιάρτο, που ήταν υπουργός Εξωτερικών από το 2014 μέχρι την ήττα του Όρμπαν στις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, είχε αναμιχθεί στις προσπάθειες της ουγγρικής κυβέρνησης να προσεγγίσει την Κίνα και ιδίως την BYD. Βουλευτής από το 2002, ανακοίνωσε σήμερα ότι αποχωρεί από το κοινοβούλιο αφού του έγινε μια «εξαιρετικά γενναιόδωρη πρόταση» από τη BYD, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Από σήμερα, θα συνεχίσω να εργάζομαι ως εκτελεστικός εκπρόσωπος των εξωτερικών σχέσεων του ομίλου και της ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων», πρόσθεσε.

Ο συντηρητικός, φιλοευρωπαίος πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ, αντέδρασε στην ανακοίνωση εκτιμώντας ότι ο Σιγιάρτο «εξυπηρετούσε εδώ και καιρό ξένα συμφέροντα» και ότι «έκανε λόμπινγκ για να εξασφαλίσει τεράστιες επιδοτήσεις» για την BYD.

«Η μόνη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι πλέον ο Πέτερ Σιγιάρτο δεν θα πληρώνεται από τον ουγγρικό λαό (…) αλλά από τον πραγματικό εργοδότη του», πρόσθεσε.

Η BYD ξεκίνησε την κατασκευή του πρώτου ευρωπαϊκού εργοστασίου της παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2024 στο Σέγκεντ, στη νότια Ουγγαρία. Πέρυσι ανακοίνωσε ότι μεταφέρει την περιφερειακή έδρα και το κέντρο ερευνών της από την Ολλανδία στη Βουδαπέστη. Ο Σιγιάρτο είχε δηλώσει τότε ότι η ουγγρική κυβέρνηση θα επιδοτούσε την BYD, για το άνοιγμα αυτού του κέντρου, με το ποσό των 55 εκατομμυρίων ευρώ (20 δισεκ. φιορίνια).

Το εργοστάσιο του Σέγκεντ δεν έχει ξεκινήσει επισήμως την παραγωγή. Έλαβε επίσης επιδότηση, το ακριβές ύψος της οποίας δεν αποκαλύφθηκε. Ο ερευνητικός ιστότοπος Atlaszo υπολογίζει ότι ανήλθε στα 120-130 δισεκ. φιορίνια (μεταξύ 334-362 εκατ. ευρώ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ