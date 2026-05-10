Ουγγαρία: Ο Zsolt Hegedűs το έριξε στον... χορό μετά την ορκωμοσία Μαγιάρ - Το video που έγινε viral

Snapshot Ο νέος υπουργός Υγείας της Ουγγαρίας, Zsolt Hegedűs, τράβηξε την προσοχή με έναν θεαματικό και απελευθερωμένο χορό κατά τον εορτασμό των εκλογικών αποτελεσμάτων του κόμματος Tisza.

Ο Hegedűs εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους και τα διεθνή μέσα με τις χορευτικές του κινήσεις τόσο στην πλατεία Μπάτθυανι όσο και στην πλατεία Κόσουτ Λάγιος μετά την ορκωμοσία της κυβέρνησης.

Το βίντεο με τον χορό του υπουργού έγινε viral, προκαλώντας μεγάλο ενθουσιασμό και ενδιαφέρον στο κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Zsolt Hegedűs θεωρείται βασικό στέλεχος της νέας κυβέρνησης και πιθανός υποψήφιος για τον ρόλο του υπουργού Υγείας. Snapshot powered by AI

Ο Zsolt Hegedűs τράβηξε πάνω του τα βλέμματα με τον θεαματικό και απελευθερωμένο χορό του στην αίθουσα όπου το κόμμα Tisza γιόρταζε τα εκλογικά αποτελέσματα, προκαλώντας το ενδιαφέρον τόσο των παρευρισκομένων όσο και του διεθνούς Τύπου.

Και προς μεγάλη χαρά πολλών, επανέλαβε τις πλέον χαρακτηριστικές του κινήσεις και στην πλατεία Κόσουτ Λάγιος.

Ο νεοδιορισμένος υπουργός Υγείας, Zsolt Hegedűs, είχε εντυπωσιάσει όχι μόνο τους Ούγγρους πολίτες αλλά και τα ξένα μέσα ενημέρωσης με την εκρηκτική παρουσία και τις κινήσεις του στη διάρκεια της εκλογικής βραδιάς του κόμματος Tisza.

Ο 56χρονος πολιτικός, ψηλός και λιγνός, ντυμένος με σκούρο πουκάμισο, στεκόταν αρχικά αγκαλιάζοντας στελέχη του κόμματος πάνω στη σκηνή που είχε στηθεί στην πλατεία Μπάτθυανι. Ξαφνικά όμως, έκανε ένα απρόσμενο άλμα, σήκωσε το δεξί του χέρι σαν να κρατούσε μια αόρατη κιθάρα και άρχισε να στριφογυρίζει και να χορεύει με κινήσεις που θα ζήλευαν ακόμη και πολύ νεότεροί του.

Πολλοί περίμεναν να τον δουν ξανά να ξεσπά με τον ίδιο ενθουσιασμό και δεν χρειάστηκε να περάσει πολύς χρόνος. Μετά την ορκωμοσία του Péter Magyar και της νέας κυβέρνησης, στήθηκε ένα νέο μεγάλο γλέντι, αυτή τη φορά στην πλατεία Κόσουτ Λάγιος.

Η ατμόσφαιρα στο σημείο ήταν ήδη πανηγυρική, όμως όταν η Βρετανίδα τραγουδίστρια Jalja ερμήνευσε το τραγούδι με το οποίο είχε χορέψει ο Zsolt Hegedűs το βράδυ της 12ης Απριλίου, το πλήθος ξέσπασε σε ενθουσιασμό. Όσοι αποχωρούσαν σταμάτησαν για να γυρίσουν πίσω, ενώ οι συζητήσεις κόπηκαν απότομα καθώς τα βλέμματα στράφηκαν στις γιγαντοοθόνες.

Ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Tisza ανέβασε ξανά το κέφι στα ύψη με τις πλέον εμβληματικές χορευτικές του κινήσεις.