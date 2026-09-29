Δένδιας: Στην Λευκωσία αύριο για την 66η επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στη Λευκωσία θα μεταβεί ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, για να συμμετάσχει στον εορτασμό της 66ης Επετείου της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωση του το ΥΠΕΘΑ, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί την ίδια ημέρα με τον Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου κ.κ. Γεώργιο.

Ακολούθως, την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026, θα καταθέσει στεφάνι στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' στο Προεδρικό Μέγαρο, μαζί με την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, από τον οποίο θα γίνει δεκτός στη συνέχεια.

Τέλος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα παραστεί στην παρέλαση για την 66η Επέτειο της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Λευκωσία.

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