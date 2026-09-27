Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια για τα 195 χρόνια από τη δολοφονία του Καποδίστρια

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας τίμησε τα 195 χρόνια από τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια με ανάρτηση στα social media.

Αναγνώρισε την προσφορά του Καποδίστρια στην οικοδόμηση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και στον τομέα της Άμυνας.

Υπογράμμισε τη δημιουργία τακτικού Στρατού και Ναυτικού και την ίδρυση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον Καποδίστρια.

Επισήμανε τη διορατικότητα, την εντιμότητα και την αφοσίωση του Καποδίστρια ως διαχρονικό υπόδειγμα.

Η δολοφονία του Καποδίστρια σημειώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο. Snapshot powered by AI

Τα 195 χρόνια από τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια τίμησε ο Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στα social media.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε στον πρώτο Κυβερνήτη της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας την προσφορά του στην οικοδόμηση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο έργο του στον τομέα της Άμυνας.

«195 χρόνια από τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, του Κερκυραίου πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος», έγραψε ο Νίκος Δένδιας.

«Τιμάμε τη μνήμη του μεγάλου Έλληνα, ο οποίος επέλεξε να αφιερώσει τη ζωή του στην Πατρίδα και να θέσει τα θεμέλια για την οικοδόμηση σύγχρονου κράτους», σημείωσε.

Στην ανάρτησή του αναφέρθηκε ακόμη στη δημιουργία τακτικού Στρατού και Ναυτικού, καθώς και στην ίδρυση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

«Έδωσε έμφαση στον τομέα της Άμυνας, με τη δημιουργία τακτικού Στρατού & Ναυτικού και την ίδρυση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της οποίας εμπνεύσθηκε ο ίδιος την ονομασία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Δένδιας έκλεισε την ανάρτησή του κάνοντας λόγο για τη «διορατικότητα, την εντιμότητα και την αφοσίωσή του στο καθήκον», τις οποίες χαρακτήρισε «διαχρονικό υπόδειγμα».

Συνοδεύοντας την ανάρτηση, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δημοσίευσε και φωτογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια, στην οποία αναγράφεται η χαρακτηριστική φράση: «Εάν ο Θεός μεθ’ ημών, ουδείς καθ’ ημών»

Η φράση προέρχεται από την πρώτη προκήρυξη του Καποδίστρια προς τον ελληνικό λαό, που εκδόθηκε στην Αίγινα στις 20 Ιανουαρίου 1828, λίγο μετά την άφιξή του στην Ελλάδα.

Ο Ιωάννης Καποδίστριας δολοφονήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο.

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