Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για «Καποδίστρια»: «Είναι ένα καρδιογράφημα της ελληνικής κοινωνίας»

Το «παρών» έδωσε στην ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ANT1.

Ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε την ταινία «ένα επίτευγμα, ένα κατόρθωμα που πρέπει να το υπερτονίσουμε - όχι ότι δεν υπάρχουν κι άλλα, αλλά αυτό είναι ένα καρδιογράφημα της ελληνικής κοινωνίας», επισημαίνοντας τη σημασία της κινηματογραφικής αποτύπωσης ιστορικών προσωπικοτήτων και στιγμών της εθνικής διαδρομής.

Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής τόνισε τη σημασία της παρουσίας του Προκαθημένου της Ελληνικής Εκκλησίας στην προβολή. «Είχαμε την ξεχωριστή τιμή να έχουμε τον Αρχιεπίσκοπο, τον επικεφαλής της Ελληνικής Εκκλησίας, γιατί ήρθε να δει τη δική μας προσέγγιση για τον εθνάρχη Καποδίστρια και τις αξίες που αντιπροσώπευε», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ταινία αναδεικνύει τους βασικούς άξονες της πολιτικής και ηθικής παρακαταθήκης του Ιωάννη Καποδίστρια, κάνοντας λόγο για αξίες πίστης, πατρίδας και θρησκείας ως κεντρικούς πυλώνες της δράσης του.

Ρεκόρ στο box office

Η ταινία «Καποδίστριας» συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στα ταμεία, καταγράφοντας νέο ρεκόρ εισιτηρίων και εδραιώνοντας τη θέση της στο Top 10 των πιο εμπορικών ελληνικών ταινιών όλων των εποχών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, βρίσκεται πλέον στην 6η θέση του ελληνικού box office, με περίπου 763.657 εισιτήρια, ξεπερνώντας κλασικούς τίτλους του παλαιού ελληνικού κινηματογράφου, όπως τον «Υπολοχαγό Νατάσα» (751.117 εισιτήρια), «Η Αρχόντισσα και ο Αλήτης» (750.380) και «Η Δασκάλα με τα Ξανθά Μαλλιά» (739.001).

Η δυναμική της ταινίας παραμένει ισχυρή, με τις προβολές να συνεχίζονται και το ενδιαφέρον του κοινού να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που την καθιστά ήδη μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες της σύγχρονης ελληνικής κινηματογραφίας.

