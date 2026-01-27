«Καποδίστριας»: Ρεκόρ στο box office - Ξεπέρασε τα 700.000 εισιτήρια

Σε απόλυτη κινηματογραφική επιτυχία εξελίσσεται η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, καταγράφοντας εντυπωσιακές επιδόσεις στο ελληνικό box office.

Η ταινία, που έχει διχάσει κοινό και κριτικούς με θετικά αλλά και αρνητικά σχόλια, καταλαμβάνει πλέον τη 10η θέση των πιο εμπορικών ελληνικών ταινιών όλων των εποχών, έχοντας κόψει 700.081 εισιτήρια, με συνολικά έσοδα που αγγίζουν τα 5,7 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Αποθέωση παρά τις κριτικές

Παρά τις αντικρουόμενες κριτικές, η ανταπόκριση του κοινού παραμένει ισχυρή, με την ταινία να συνεχίζει την πορεία της στις κινηματογραφικές αίθουσες και να συγκεντρώνει σταθερά υψηλή προσέλευση. Το ιστορικό θέμα, η σκηνοθετική προσέγγιση και η ερμηνευτική απόδοση έχουν αποτελέσει αντικείμενο έντονου δημόσιου διαλόγου, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από την παραγωγή.

Μάλιστα, αρκετά δημόσια πρόσωπα και πολιτικοί έχουν εκφραστεί δημόσια υπέρ της ταινίας, προτρέποντας το κοινό να τη δει, γεγονός που φαίνεται να συμβάλλει περαιτέρω στη διατήρηση της εμπορικής της δυναμικής.

