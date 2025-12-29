«Το κάνουν επίτηδες, δεν κρατάω κακία» - Ο Γιάννης Σμαραγδής απαντά στις κριτικές του «Καποδίστρια»

Ο σκηνοθέτης απαντά στις αυστηρές βαθμολογίες και μιλά για την απήχηση της ταινίας στο κοινό

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Έντονες συζητήσεις και αντικρουόμενες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας», η οποία μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες προβολής έχει κόψει περισσότερα από 130.000 εισιτήρια, καταγράφοντας ήδη σημαντική εισπρακτική επιτυχία.

Την ίδια ώρα, μέρος της κινηματογραφικής κριτικής εμφανίζεται ιδιαίτερα αυστηρό, με ορισμένους κριτικούς να αποδίδουν στην ταινία ακόμη και απόλυτα αρνητικές βαθμολογίες, γεγονός που έχει πυροδοτήσει δημόσιο διάλογο γύρω από το έργο, την αισθητική του αλλά και την προσέγγιση του ιστορικού προσώπου του Ιωάννη Καποδίστρια.

Η απάντηση του σκηνοθέτη

Απαντώντας στις επικρίσεις που κάνουν λόγο για «αγιοποίηση» του Καποδίστρια και αμφισβητούν συνολικά την ποιότητα της ταινίας, ο σκηνοθέτης εμφανίζεται ψύχραιμος αλλά αιχμηρός. Κάνει λόγο για ανθρώπους που, όπως λέει, επιλέγουν συνειδητά να σταθούν απέναντι στο έργο, όχι για ουσιαστικούς λόγους, αλλά «για να το κάνουν επίτηδες». «Δεν κρατάω κακία», δηλώνει.

«Θα τους καλημέριζα, μήπως και γίνουν καλύτεροι άνθρωποι». Με χιούμορ, μάλιστα, αναφέρει ότι «γέλασε» διαβάζοντας κριτικές που έδωσαν ακόμη και το «τετράγωνο», σύμβολο απόλυτης απαξίωσης για μια ταινία.

«Οι άνθρωποι διαλέγουν πλευρά»

Για τον Σμαραγδή, η στάση απέναντι στην ταινία αντικατοπτρίζει κάτι βαθύτερο.
«Οι άνθρωποι επιλέγουν αν θα είναι με τη μεριά του καλού ή του κακού», σημειώνει, υποστηρίζοντας ότι το έργο του δεν επηρεάζεται από τις αρνητικές φωνές. «Αυτοί χάνουν που δεν επικοινωνούν με την ταινία και το καλλιτεχνικό της αποτέλεσμα», προσθέτει.

Το κοινό χειροκροτεί - Συγκίνηση στις αίθουσες

Σε αντίθεση με τις αυστηρές κριτικές, η ανταπόκριση του κοινού φαίνεται θερμή. Σε πολλές προβολές καταγράφονται χειροκροτήματα, έντονη συγκίνηση, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που προσέρχονται στις αίθουσες μαζί με τα παιδιά τους


«Ήμουν σίγουρος ότι αυτή η ταινία θα ολοκληρωνόταν και θα αγαπηθεί», λέει ο σκηνοθέτης. «Βάλαμε ψυχή. Και οι πολλές ψυχές είναι δεδομένο ότι θα ενωθούν με τις ψυχές που θα τη δουν».

Απειλές, αμφιβολίες και ένα προσωπικό χρέος

Ο Γιάννης Σμαραγδής αποκαλύπτει επίσης ότι στο παρελθόν είχε δεχθεί ακόμη και απειλές για την ταινία, γεγονός που τον έκανε κάποια στιγμή να σκεφτεί να μην την ολοκληρώσει. Τελικά, όμως, όπως λέει, προχώρησε γιατί ένιωθε ότι την όφειλε τόσο στην εκλιπούσα σύζυγό του – την οποία έχασε πριν από τρία χρόνια – όσο και στο ελληνικό έθνος.

«Οκτώ χρόνια δουλειάς και 70 εκδοχές σεναρίου»

Ο ίδιος ο Γιάννης Σμαραγδής, σε δηλώσεις του, υπενθυμίζει ότι η ταινία χρειάστηκε οκτώ ολόκληρα χρόνια για να ολοκληρωθεί, ενώ το σενάριο γράφτηκε και ξαναγράφτηκε περισσότερες από 70 φορές.

Όπως σημειώνει, το γεγονός ότι η ταινία δεν περνά απαρατήρητη, αλλά προκαλεί έντονες αντιδράσεις, είναι από μόνο του ένδειξη επιτυχίας.

