«Καποδίστριας»: Η νέα μεγάλη συμπαραγωγή της Nova έκανε επίσημη πρεμιέρα!

Η ταινία «Καποδίστριας», σε σενάριο και σκηνοθεσία του καταξιωμένου δημιουργού Γιάννη Σμαραγδή έκανε Avant premiere τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες τα Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου από την Tanweer ενώ στη συνέχεια θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό

Ο «Καποδίστριας» Αντώνης Μυριαγκός με τον καταξιωμένο δημιουργό Γιάννη Σμαραγδή

Η Nova, είναι συμπαραγωγός στη ταινία «Καποδίστριας» η οποία έκανε Avant premiere τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσία πλήθους επώνυμων καλεσμένων από τον καλλιτεχνικό χώρο, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα. Η ταινία θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 25 Δεκεμβρίου 2025 και στη συνέχεια θα μεταδοθεί σε Α’ τηλεοπτική προβολή στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό.

apo-aristera-pros-ta-de3iasean-james-sutton-giannhs-syrios-panos-kladhs-antwnhs-myriagkos-giannhs-smaragdhs-nikorosths-xaniwtakhs-giwrgos-flwratos-1.jpg

Από αριστερά προς τα δεξιά: Sean James Sutton, Γιάννης Σύριος, Πάνος Κλάδης, Αντώνης Μυριαγκός, Γιάννης Σμαραγδής, Νικορόστης Χανιωτάκης, Γιώργος Φλωράτος

o-giannhs-smaragdhs-aristera-me-ton-finmpar-lints.jpg

Ο Γιάννης Σμαραγδής αριστερά με τον Φίνμπαρ Λιντς και δεξιά με την Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη

Στην επίσημη πρεμιέρα το «παρών» από πλευράς Nova έδωσε η κα Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director η οποία δήλωσε για τη νέα μεγάλη συμπαραγωγή: «H Νοva βρίσκεται εδώ σαν συμπαραγωγός της νέας ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή "Καποδίστριας" η οποία εξιστορεί την ζωή και την δράση του διπλωμάτη, πολιτικού και πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια. Διαβάσαμε ένα πολύ καλά δομημένο σενάριο που αφηγείται με σεβασμό την ιστορία και σήμερα απολαύσαμε μια ολοκληρωμένη δημιουργία πλαισιωμένη από ένα πολύ δυνατό καστ με πρωταγωνιστή τον Αντώνη Μυριαγκό στον ρόλο του Καποδίστρια. Η ταινία θα βγει στις αίθουσες 25 Δεκεμβρίου και στη συνέχεια θα προβληθεί από τα κινηματογραφικά κανάλια της Nova».

o-kata3iwmenos-skhno8eths-giannhs-smaragdhs-me-thn-agaph-kefalogiannh-program-director-ths-nova.jpg

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής με την Αγάπη Κεφαλογιάννη, Program Director της Nova

Μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς, όταν η Βίκυ Μπαφατάκη, εκπροσωπώντας το Βατικανό, βράβευσε την εκλιπούσα Ελένη Σμαραγδή, παραγωγό και σύζυγο του σκηνοθέτη, για την προσφορά της στον πολιτισμό. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών (European Academy of Sciences and Arts), μέσω του καθηγητή και αντιπροέδρου της Ιωάννη Λυριτζή, έθεσε επίσημα υπό την αιγίδα της Ακαδημίας την πρεμιέρα της ταινίας, καθώς και το σύνολο του έργου του Γιάννη Σμαραγδή. Ο σκηνοθέτης, μετά την ολοκλήρωση της προβολής, κάλεσε στη σκηνή τους ηθοποιούς και τους συντελεστές, οι οποίοι έλαβαν το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

picture1.jpg

Στιγμιότυπο από την επίσημη πρεμιέρα – Από αριστερά προς τα δεξιά: Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης, Γιάννης Σμαραγδής, Γιάννης Καλφακάκος, Βίκυ Μπαφατάκη

Η ταινία είναι μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών με γυρίσματα που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα (Αθήνα, Ναύπλιο, Κέρκυρα, Ύδρα, Μάνη, Σούνιο) αλλά και στο εξωτερικό (Ρουμανία, Ελβετία). Το σενάριο και την σκηνοθεσία υπογράφει ο καταξιωμένος Γιάννης Σμαραγδής, ενώ το καστ απαρτίζουν μεταξύ άλλων οι Αντώνης Μυριαγκός (Καποδίστριας), Φίνμπαρ Λιντς (Μέτερνιχ), Τάσος Χαλκιάς (Πρωθυπουργός Σπηλιάδης), Μάξιμος Μουμούρης (Κολοκοτρώνης), Νικορέστης Χανιωτάκης (Νικόδημος), Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη (Ρωξάνδρα), Δημήτρης Γεωργιάδης (Τσάρος Αλέξανδρος), Μαίρη Βιδάλη (Μαντώ Μαυρογένους), Καίτη Ιμπροχώρη (Charlotte de Sor), Παύλος Κοντογιαννίδης (Κουντουριώτης), Μιχάλης Ιατρόπουλος (Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης), Νίκος Καρδώνης (Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος), Κωνσταντίνος Δανίκας (Κανάρης), κ.α.

kapodistriasleonidaszarkosphotographer-9.jpg

Στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της ταινίας «Καποδίστριας»

Copyright Razvan Bestea
kapodistriasleonidaszarkosphotographer-8.jpg

Στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της ταινίας «Καποδίστριας»

LEONIDAS ZARKOS FRAME REEL

Η ταινία «Καποδίστριας» είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. O Καποδίστριας υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, ενώ δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

kapodistriasleonidaszarkosphotographer-16.jpg

Στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της ταινίας «Καποδίστριας»

LEONIDAS ZARKOS FRAME REEL
kapodistriasleonidaszarkosphotographer-6.jpg

Στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της ταινίας «Καποδίστριας»

LEONIDAS ZARKOS FRAME REEL

Με την ταινία «Καποδίστριας», η Nova, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα για περισσότερα από 20 χρόνια την ελληνική κινηματογραφική βιομηχανία με περισσότερες από 150 συμπαραγωγές κινηματογραφικών ταινιών και έχοντας επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε εγχώριες παραγωγές!

