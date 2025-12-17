Κέιτι Πράις: «Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας» - Οι εικόνες της που συγκλονίζουν

Δεν την έχουμε δει ξανά έτσι, λένε φίλοι της για την κατάσταση της υγείας της Κέιτι Πράις

Η Κέιτι Πράις σε πρόσφατη νυχτερινή έξοδο στο Χερτφορντσάιρ, ποζάρει ανάμεσα σε φίλες της, με την εμφάνισή της να προκαλεί έντονη ανησυχία και συζητήσεις για την κατάσταση της υγείας της

Ανησυχία προκαλούν σε φίλους και οικείους της Κέιτι Πράις οι πρόσφατες φωτογραφίες της από βραδινή έξοδο στο Χόντεσντον του Χερτφορντσάιρ.

Το πρώην μοντέλο, γνωστό στο παρελθόν ως Jordan, παρουσιάστηκε εμφανώς καταβεβλημένη, ιδιαίτερα αδύνατη και δυσκολευόταν να σταθεί στα πόδια της, καθώς αποχωρούσε από κοσμική εκδήλωση στηριζόμενη στα μπράτσα δύο φίλων της.

«Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας. Είναι απολύτως συντριπτικό», λέει στενός φίλος της. Παρότι η Κέιτι έχει επιβιώσει από δεκαετίες προσωπικών κρίσεων –μεταξύ άλλων σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, PTSD, κατάθλιψη και πολλαπλές απόπειρες αυτοκτονίας– άνθρωποι από το περιβάλλον της επιμένουν πως «αυτή τη φορά τα πράγματα δείχνουν διαφορετικά».

Η παρουσία της στην εκδήλωση για το άνοιγμα καταστήματος της Γιαζμίν Ουκέλου διήρκεσε μόλις 20 λεπτά. «Δεν την έχουμε ξαναδεί έτσι. Δεν μοιάζει καν με τον εαυτό της. Τα πόδια της είναι τόσο μικρά, είναι οδυνηρό να τη βλέπεις να ‘εξαφανίζεται’ μπροστά μας», αναφέρει φίλη της.

Το δύσκολο παρελθόν

Η Πράις, που ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέλο στα 18 της το 1996 και εξελίχθηκε σε πολιτιστικό φαινόμενο, είχε στο παρελθόν έντονη παρουσία. Ακόμη και μετά τον οδυνηρό χωρισμό της από τον πρώτο σύζυγό της Πίτερ Αντρέ, δεν είχε δείξει τέτοια ευαλωτότητα, σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων της.

Η προσωπική της ζωή υπήρξε ταραχώδης: σχέσεις με διάσημους, οικονομικά προβλήματα, δύο πτωχεύσεις και περιστατικά με τον νόμο. Παράλληλα, μεγάλωσε τον πρωτότοκο γιο της Χάρβεϊ, που γεννήθηκε με το σπάνιο σύνδρομο Prader-Willi.

Αγωνία για τα παιδιά

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί για τα παιδιά της με τον Πίτερ Αντρέ, την Πρίνσες (18) και τον Τζούνιορ (20), που ζουν τα τελευταία χρόνια με τον πατέρα τους. «Βλέπουν τα πάντα. Φαντάσου να βλέπεις τη μητέρα σου έτσι. Την αγαπούν βαθιά και αυτό τους ραγίζει την καρδιά», λέει άτομο από το περιβάλλον τους.

Τα δύο μικρότερα παιδιά της με τον πρώην σύζυγό της Κίεραν Χέιλερ ζουν πλέον μαζί της, μετά την πρόσφατη επιστροφή τους από το σπίτι του πατέρα τους, ο οποίος κατηγορείται για σοβαρό αδίκημα. Το γεγονός αυτό, σύμφωνα με φίλους της, έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη εύθραυστη ψυχική της κατάσταση.

Σε τι οφείλεται η απώλεια βάρους;

Όσο για την αιτία της έντονης απώλειας βάρους, κάποιοι μιλούν για χρήση ενέσιμων φαρμάκων αδυνατίσματος, κάτι που η ίδια έχει αρνηθεί, αποδίδοντας τις αυξομειώσεις βάρους στην προσπάθειά της για εξωσωματική γονιμοποίηση. Άλλοι, ωστόσο, πιστεύουν ότι πρόκειται για κάτι πιο σύνθετο.

«Η Κέιτι δεν αντέχει να μην βρίσκεται στο επίκεντρο. Είναι εθισμένη στην προσοχή και στις φωτογραφίες», λέει φίλος της. «Είναι θλιβερό, γιατί αν απλώς έκλεινε την πόρτα και ζούσε μια ήσυχη ζωή μακριά από τα φώτα, ίσως να ήταν καλύτερα. Αλλά αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ».

Το σίγουρο είναι ότι οι εικόνες αυτές έχουν σημάνει συναγερμό σε όσους νοιάζονται πραγματικά για εκείνη – και ιδιαίτερα στα παιδιά της.

