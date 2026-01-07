ΗΠΑ: Η στιγμή που πράκτορας της ICE πυροβολεί και σκοτώνει γυναίκα οδηγό - Σκληρό βίντεο

Ένας ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε και σκότωσε μια οδηγό στη Μινεάπολη της Μινεσότα, όταν φέρεται να προσπάθησε να πατήσει με το όχημά της, αστυνομικούς κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης καταστολής της μετανάστευσης στην πόλη, ανακοίνωσαν οι αρχές την Τετάρτη.

Πλάνα από βίντεο, που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν τη στιγμή που πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ανοίγουν πυρ εναντίον της γυναίκας που προσπάθησε να ρίξει το SUV της πάνω σε έναν αστυνομικό.

Στο βίντεο, οι πράκτορες της ICE πλησιάζουν ένα Honda Pilot και διατάζουν την οδηγό να βγει από το όχημα, αφού αυτή μπλόκαρε το δρόμο του φορτηγού τους.

Καθώς ένας από τους πράκτορες προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα, η γυναίκα βάζει γρήγορα την όπισθεν και προσπαθεί να επιταχύνει προς την κατεύθυνση ενός άλλου πράκτορα που βρίσκεται στον δρόμο της.

Ο πράκτορας αποφεύγει το SUV, στρίβει και πυροβολεί τρεις φορές, πριν το αυτοκίνητο συγκρουστεί με ένα λευκό σεντάν που είναι παρκαρισμένο κοντά στο δρόμο.

Μετά τους πυροβολισμούς, μια γυναίκα φωνάζει επανειλημμένα «όχι! όχι! Τι στο διάολο; Τι στο διάολο κάνατε; Είστε γ@μημένοι εγκληματίες!»

Προσοχή σκληρό βίντεο

?WARNING: GRAPHIC VIDEO



This is video showing the ICE agent shooting a woman in the face as she attempted to leave.



This is disgraceful, horrific, and must be denounced by ALL. pic.twitter.com/yZ9psGNh1X — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) January 7, 2026

Εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στο σημείο.

Σύμφωνα με το DHS το περιστατικό συνέβη ενώ η ICE διεξήγαγε «στοχευμένες επιχειρήσεις», όταν «βίαιοι ταραξίες» άρχισαν να μπλοκάρουν τους δρόμους.

«Μία από τις βίαιες ταραξίες χρησιμοποίησε το όχημά της ως όπλο, προσπαθώντας να πατήσει τους αστυνομικούς μας με σκοπό να τους σκοτώσει — μια πράξη εγχώριας τρομοκρατίας», ανέφερε σε μια ανάρτηση στο X.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας δήλωσε την Τρίτη ότι ξεκίνησε μια έκτακτη επιχείρηση επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης, με 2.000 πράκτορες και αξιωματικούς να αναμένονται στην περιοχή της Μινεάπολης και του Σεντ Πολ για μια καταστολή που συνδέεται εν μέρει με ισχυρισμούς για απάτη που αφορούν Σομαλούς κατοίκους .