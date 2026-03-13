Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Άρης Σοϊλέδης - Η οργισμένη ανάρτηση του πρώην ποδοσφαιριστή

Στο νοσοκομείο βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Μαρτίου ο Άρης Σοϊλέδης.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής ανήρτησε ένα στιγμιότυπο σε Instagram Story μέσα από το τμήμα επειγόντων περιστατικών, γράφοντας πάνω «Καλά μας πάει ρε». Ωστόσο λίγη ώρα αργότερα κατέβασε την δημοσίευση.

Η ανάρτηση του πρώην ποδοσφαιριστή ανησύχησε τους διαδικτυακούς του φίλους. Μέχρι στιγμής, ο ίδιος δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον λόγο που οδηγήθηκε στο νοσοκομείο.

