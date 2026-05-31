Ουάσιγκτον: 11 νεκροί από το χημικό δυστύχημα σε χαρτοποιία - Ανασύρθηκαν όλες οι σοροί

Οι ομάδες διάσωσης ολοκλήρωσαν την ανάσυρση όλων των θυμάτων μετά από εντατικές έρευνες ανάμεσα στα συντρίμμια.

Σε 11 ανέρχεται ο αριθμός των θυμάτων από τη ρήξη δεξαμενής χημικών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, καθώς οι ομάδες διάσωσης ανέσυραν τις σορούς και των εννέα αγνοουμένων, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές το Σάββατο.

Δύο θάνατοι είχαν επιβεβαιωθεί μετά την κατάρρευση της δεξαμενής που περιείχε «λευκό υγρό» — ένα χημικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου και σουλφιδίου του νατρίου που χρησιμοποιείται στην παραγωγή χαρτοπολτού — σε εγκαταστάσεις της Nippon Dynawave Packaging την Τρίτη.

«Η αναζήτηση των αγνοουμένων συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς οι ομάδες διάσωσης έψαχναν ανάμεσα στα συντρίμμια σε εσωτερικούς χώρους και έστελναν drones να πετούν πάνω από την περίμετρο του χώρου», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της Πυροσβεστικής και Διάσωσης Cowlitz 2, Kurt Stitch.

Η δεξαμενή που έσπασε περιείχε περίπου 3,4 εκατομμύρια λίτρα λευκού υγρού, και οι δοκιμές επιβεβαίωσαν ότι η ρύπανση εισχώρησε στον κοντινό ποταμό Columbia, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αν και δεν εντοπίστηκαν «αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία» όσον αφορά στην ποιότητα του αέρα ή το πόσιμο νερό της πόλης Longview.

Η Nippon Paper Industries, ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής χαρτιού της Ιαπωνίας σε πωλήσεις, απέκτησε το εργοστάσιο του Longview από την εταιρεία ξυλείας Weyerhaeuser με έδρα το Σιάτλ, έναντι 225 εκατομμυρίων δολαρίων και ίδρυσε την πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική Nippon Dynawave Packaging το 2016.