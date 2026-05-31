Ουάσιγκτον: 11 νεκροί από το χημικό δυστύχημα σε χαρτοποιία - Ανασύρθηκαν όλες οι σοροί

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις αρχές της εβδομάδας, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και 9 να αγνοούνται πριν ανασυρθούν νεκροί το Σάββατο

Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Έντεκα άτομα έχασαν τη ζωή τους από τη ρήξη δεξαμενής χημικών σε χαρτοποιία στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.
  • Η δεξαμενή περιείχε 3,4 εκατομμύρια λίτρα λευκού υγρού, μείγμα υδροξειδίου και σουλφιδίου νατρίου.
  • Η ρύπανση εισχώρησε στον ποταμό Columbia, χωρίς να εντοπιστούν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία ή την ποιότητα του νερού της πόλης Longview.
  • Η εταιρεία Nippon Dynawave Packaging, θυγατρική της Nippon Paper Industries, διαχειρίζεται το εργοστάσιο μετά την εξαγορά από τη Weyerhaeuser το 2016.
  • Οι ομάδες διάσωσης ολοκλήρωσαν την ανάσυρση όλων των θυμάτων μετά από εντατικές έρευνες ανάμεσα στα συντρίμμια.
Σε 11 ανέρχεται ο αριθμός των θυμάτων από τη ρήξη δεξαμενής χημικών στην πολιτεία της Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, καθώς οι ομάδες διάσωσης ανέσυραν τις σορούς και των εννέα αγνοουμένων, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές το Σάββατο.

Δύο θάνατοι είχαν επιβεβαιωθεί μετά την κατάρρευση της δεξαμενής που περιείχε «λευκό υγρό» — ένα χημικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου και σουλφιδίου του νατρίου που χρησιμοποιείται στην παραγωγή χαρτοπολτού — σε εγκαταστάσεις της Nippon Dynawave Packaging την Τρίτη.

«Η αναζήτηση των αγνοουμένων συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, καθώς οι ομάδες διάσωσης έψαχναν ανάμεσα στα συντρίμμια σε εσωτερικούς χώρους και έστελναν drones να πετούν πάνω από την περίμετρο του χώρου», δήλωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της Πυροσβεστικής και Διάσωσης Cowlitz 2, Kurt Stitch.

Η δεξαμενή που έσπασε περιείχε περίπου 3,4 εκατομμύρια λίτρα λευκού υγρού, και οι δοκιμές επιβεβαίωσαν ότι η ρύπανση εισχώρησε στον κοντινό ποταμό Columbia, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων, αν και δεν εντοπίστηκαν «αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία» όσον αφορά στην ποιότητα του αέρα ή το πόσιμο νερό της πόλης Longview.

Η Nippon Paper Industries, ο δεύτερος μεγαλύτερος κατασκευαστής χαρτιού της Ιαπωνίας σε πωλήσεις, απέκτησε το εργοστάσιο του Longview από την εταιρεία ξυλείας Weyerhaeuser με έδρα το Σιάτλ, έναντι 225 εκατομμυρίων δολαρίων και ίδρυσε την πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική Nippon Dynawave Packaging το 2016.

