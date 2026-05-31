Θεσσαλονίκη: Παιδί 4,5 χρονών βρέθηκε μόνο του στον δρόμο - Συνελήφθησαν οι γονείς

Το μικρό παιδί περιφερόταν στο πεζοδρόμιο

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Στη σύλληψη των γονέων ενός παιδιού ηλικίας 4,5 ετών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στις Συκιές Θεσσαλονίκης, όταν το ανήλικο διέφυγε από το σπίτι της οικογένειας και εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνο του σε πεζοδρόμιο της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (30/5), όταν αστυνομικοί εντόπισαν το μικρό παιδί να κινείται ασυνόδευτο στις Συκιές και το παρέλαβαν με ασφάλεια.

Έπειτα από τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό της οικογένειάς του, συνελήφθησαν οι γονείς του, ηλικίας 41 και 39 ετών, αλβανικής καταγωγής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

