Θεσσαλονίκη: Παιδί 4,5 χρονών βρέθηκε μόνο του στον δρόμο - Συνελήφθησαν οι γονείς
Το μικρό παιδί περιφερόταν στο πεζοδρόμιο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στη σύλληψη των γονέων ενός παιδιού ηλικίας 4,5 ετών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στις Συκιές Θεσσαλονίκης, όταν το ανήλικο διέφυγε από το σπίτι της οικογένειας και εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνο του σε πεζοδρόμιο της περιοχής.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (30/5), όταν αστυνομικοί εντόπισαν το μικρό παιδί να κινείται ασυνόδευτο στις Συκιές και το παρέλαβαν με ασφάλεια.
Έπειτα από τις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό της οικογένειάς του, συνελήφθησαν οι γονείς του, ηλικίας 41 και 39 ετών, αλβανικής καταγωγής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:29 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο - Σε εξέλιξη η κατάσβεση
14:40 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Επίθεση Καρυστιανού σε Τσίπρα: Δεν μπορώ την κοροϊδία
14:36 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Νεκρός οπαδός της Παρί μετά την κατάκτηση του Champions League
14:22 ∙ LIFESTYLE
Σάκης Ρουβάς: Έκανε γυμναστική με... κίνητρο τα «μακαρόνια με κιμά»
08:44 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε
12:34 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι 25 καλλιτέχνες που συνυπογράφουν τη διακήρυξη Τσίπρα για την ΕΛΑΣ
12:41 ∙ WHAT THE FACT
Μερομήνια: Έτσι θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Ποιος μήνας θα είναι ο δυσκολότερος
17:35 ∙ WHAT THE FACT
Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών
08:23 ∙ TRAVEL