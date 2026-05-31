Συγκινητική διάσωση: Ελάφι παγιδεύτηκε σε κανάλι στο Μιλάνο

Το μικρό ζώο κινδύνευε με πνιγμό καθώς ήταν εξαντλημένο από την προσπάθειά του να σωθεί

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Ένα μικρό ελάφι παγιδεύτηκε για ώρες σε γεμάτο νερό κανάλι στο προάστιο Κόρσικο του Μιλάνου, κινδυνεύοντας με πνιγμό λόγω εξάντλησης.
  • Η διάσωση πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς και πυροσβέστες, με τον υποδιοικητή Salvatore Ciotta, πρώην δύτη, να εντοπίζει και να ακινητοποιεί το ελάφι.
  • Η επιχείρηση υποστηρίχθηκε από την αστυφύλακα Diana Bella, έναν πολίτη και την εξειδικευμένη επαρχιακή ομάδα πυροσβεστών.
  • Μετά από κτηνιατρική εξέταση, το ελάφι βρέθηκε σε καλή κατάσταση και πρόκειται να επανενταχθεί στο φυσικό του περιβάλλον.
Αγωνιώδεις προσπάθειες κατέβαλε ομάδα διασωστών για να σώσει ένα μικρό ελάφι μέσα από ένα γεμάτο με νερό κανάλι σε προάστιο του Μιλάνου της Ιταλίας.

Tα ελάφια θεωρούνται δεινοί κολυμβητές, ωστόσο το μικρό έμεινε παγιδευμένο επί ώρες στο νερό, και ήταν εξαντλημένο από την προσπάθεια με κίνδυνο να πνιγεί.

Αστυνομικοί και πυροσβέστες έσπευσαν στο κανάλι Ναβίλιο, στο Κόρσικο για να σώσουν το μικρό ελάφι, που παρασυρόταν από τα ρεύματα.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ ο υποδιοικητής Salvatore Ciotta και η αστυφύλακας Diana Bella μπήκαν απευθείας στο κανάλι. Χάρη και στις δεξιότητες του υποδιοικητή ως πρώην δύτη, το ελαφάκι εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε, και στη συνέχεια τέθηκε σε ασφάλεια με τη βοήθεια της συναδέλφου του, ενός πολίτη και των Πυροσβεστών, που παρενέβησαν μαζί με την εξειδικευμένη επαρχιακή ομάδα.

Μετά από εξέταση από κτηνιάτρους, το ελαφάκι βρέθηκε σε καλή κατάσταση και σύντομα θα επανενταχθεί στο φυσικό του περιβάλλον.

