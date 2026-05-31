Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες – Τι λειτουργεί και τι όχι

Για ποιους θεωρείται αργία η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ως μία ιδιότυπη αργία διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια, ο εορτασμός του Αγίου Πνεύματος, καθώς επισήμως δεν ανήκει στις υποχρεωτικές για τον ιδιωτικό τομέα, ανεπισήμως ωστόσο τείνει να καθιερωθεί καθολικά σε πολλούς δήμους της χώρας.

Η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος θεωρείται αργία για το δημόσιο, τις τράπεζες, τα σχολεία και τα φροντιστήρια, ενώ η αγορά δεν υπάγεται στο ίδιο καθεστώς, αν και τα τελευταία χρόνια πολλοί είναι οι εμπορικοί σύλλογοι που κλείνουν τα καταστήματα με απόφασή τους.

Κανονικά λοιπόν θα λειτουργήσουν, όπου λειτουργήσουν και τα σούπερ μάρκετ, με το συνηθισμένο ωράριό τους.

Ποιοι δεν εργάζονται του Αγίου Πνεύματος

  • Βιβλιοπωλεία
  • Διαγνωστικά Κέντρα
  • Δημοσιογράφοι
  • Εργοδηγοί
  • Οίκοι Ευγηρίας
  • Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων
  • Θυρωροί
  • Καπνοβιομηχανία
  • Κλινικές
  • Ξυλεμπορικά καταστήματα (Αθηνών, Πειραιώς και Περιχώρων)
  • Επιχειρήσεις πετρελαιοειδών
  • Ναυτιλιακά πρακτορεία
  • Ραδιοηλεκτρολόγοι και ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας
  • Ραδιοφωνικοί σταθμοί
  • Ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά γραφεία
  • Τηλεοπτικοί σταθμοί
  • Τεχνικοί τηλεόρασης Βόρειας Ελλάδας
  • Τυπογράφοι επαρχιακών εφημερίδων
  • Φορτοεκφορτωτές ημερήσιων εφημερίδων
  • Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας, Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς και Κέντρα Ξένων Γλωσσών
  • Φωτοστοιχειοθέτες
  • Χειριστές σε βιομηχανικές μονάδες
  • Εργαζόμενοι σε λατομεία πέτρας, μαρμάρου και τεχνικών έργων

Πού θα παραμείνουν κλειστά τα καταστήματα

Μέχρι στιγμής είναι γνωστό ότι τα εμπορικά καταστήματα δεν θα λειτουργήσουν στη Θεσσαλία, σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά συνέπεια ούτε τα σουπερ μαρκετ θα είναι ανοιχτά σε αυτές τις περιοχές.

Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν

Για τις επιχειρήσεις όπου η ημέρα θεωρείται αργία αλλά λειτουργήσουν κατ’ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75%.

Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, η προσαύξηση υπολογίζεται επί του ημερομισθίου τους.

Για τους μισθωτούς, η προσαύξηση 75% υπολογίζεται επί του 1/25 του μηνιαίου μισθού τους.

Παράλληλα, όπου η ημέρα αντιμετωπίζεται ως αργία, οι εργαζόμενοι που δεν θα απασχοληθούν λαμβάνουν κανονικά τις αποδοχές τους, χωρίς καμία περικοπή.

