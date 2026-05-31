Θεσσαλονίκη: Λιποθυμικό επεισόδιο υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής την ώρα της Θείας Λειτουργίας

Ανησυχία προκάλεσε το πρωί της Κυριακή, το λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Νικολάου, στην Καλαμαριά.

'Αμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο για ιατρικό έλεγχο, και όπως έγινε γνωστό υπβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις οι οποίες δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό.

Ο κ.Ελπιδοφόρος, αναμένεται να πάρει άμεσα εξιτήριο και να μεταβεί στο ξενοδοχείο όπου διαμένει στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Θεσσαλονίκη.