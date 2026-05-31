Οδεύει προς Θεσσαλονίκη η Εθνική: Στην Τούμπα τα πρώτα ματς του Nations League με Ολλανδία, Γερμανία

Η Τούμπα αναμένεται να φιλοξενήσει τα δύο πρώτα εντός έδρας παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας στη League A του Nations League, απέναντι σε Ολλανδία και Γερμανία.

Η σχετική απόφαση εκτιμάται ότι θα επικυρωθεί στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 2 Ιουνίου.

Οι δύο σημαντικές αναμετρήσεις της «γαλανόλευκης» έχουν οριστεί για την 1η και την 4η Οκτωβρίου, με αντιπάλους την Ολλανδία και τη Γερμανία αντίστοιχα, στο πλαίσιο της νέας διοργάνωσης του Nations League.

Αν επιβεβαιωθεί η επιλογή της έδρας, η Εθνική θα επιστρέψει στην Τούμπα έπειτα από αρκετά χρόνια. Η τελευταία παρουσία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο γήπεδο του ΠΑΟΚ ήταν το 2021, στην αναμέτρηση με τη Γεωργία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η οποία είχε ολοκληρωθεί ισόπαλη με σκορ 1-1.