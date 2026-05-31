Η πιο επικίνδυνη ηφαιστειακή απειλή για την Αμερική πλησιάζει - Και δεν χρειάζεται να εκραγεί

Ένα ερώτημα που απασχόλησε τους επιστήμονες μετά την έκρηξη του όρους Σεντ Χέλενς το 1980, ήταν πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για το πότε —και όχι αν— θα συμβεί η επόμενη ηφαιστειακή έκρηξη στην οροσειρά Κασκέιντ;

Προκαλούμενη από σεισμό μεγέθους 5,1 Ρίχτερ, η ηφαιστειακή καταστροφή του όρους Σεντ Χέλενς κατέστρεψε τις γειτονικές κοινότητες στην Ουάσιγκτον, στοιχίζοντας τη ζωή σε 57 άτομα και προκαλώντας ζημιές ύψους 860 εκατομμυρίων δολαρίων σε δρόμους, σιδηροδρόμους, τοπικές υποδομές και τη βιομηχανία ξυλείας — και για τους ερευνητές, αποτέλεσε ένα σήμα κινδύνου για τη δημιουργία καλύτερων συστημάτων σεισμικής παρακολούθησης και ετοιμότητας για εκρήξεις.

Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν προσπαθούσαν απαραίτητα να βρουν τρόπους αντιμετώπισης των ροών λάβας ή των στήλων τέφρας που εκτοξεύονται από ένα ηφαίστειο στην περιοχή του Βορειοδυτικού Ειρηνικού των ΗΠΑ. Αντίθετα, γνώριζαν ότι χρειάζονταν ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση ενός λιγότερο γνωστού κινδύνου, ενός κινδύνου που θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφές στις κοινότητες — χωρίς καν να εκραγεί το ηφαίστειο.

Η καταστροφή που προκάλεσε η έκρηξη του όρους Σεντ Χέλενς είχε λιγότερη σχέση με την ίδια την έκρηξη, αλλά μάλλον με το τεράστιο λαχάρ που προκάλεσε το γεγονός. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτές οι βίαιες ηφαιστειακές ροές λάσπης θα μπορούσαν να αποτελούν τις μεγαλύτερες απειλές για τους ανθρώπους, τις πόλεις και το περιβάλλον στον Βορειοδυτικό Ειρηνικό, και ο αγώνας για την ανάλυση των λαχάρ — βρίσκεται στο επίκεντρο άρθρου του Popular Mechanics.

Τι κάνει ένα λαχάρ τόσο επικίνδυνο; Η απρόβλεπτη συμπεριφορά του, καθώς η λάσπη από ιζήματα, βραχώδη συντρίμμια και νερό ξεκινά από την κορυφή ενός ηφαιστείου και κατεβαίνει την πλαγιά, κινούμενη πολύ γρήγορα και καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις.

Σε λίγα μόλις λεπτά, ένα λαχάρ μπορεί να κυλήσει κάτω από ένα ηφαίστειο και να ισοπεδώσει οτιδήποτε βρεθεί στο πέρασμά του. «Είναι σύνθετα φαινόμενα που αλλάζουν πολύ κατά τη μεταφορά τους», δήλωσε η ηφαιστειολόγος της Εθνικής Αυτόνομης Πανεπιστημίου του Μεξικού, Lizeth Caballero García, στο Pop Mech. «Μπορούν να μεγαλώσουν, μπορούν να αραιωθούν.»

Και υπάρχει καλός λόγος για τον οποίο οι ερευνητές της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) έχουν χαρακτηρίσει τα λαχάρ ως τον «πιο απειλητικό κίνδυνο»: Αποτελούν άμεσο κίνδυνο για τις γύρω κοινότητες.

Ωστόσο, δεν χρειάζεται καν να συμβεί έκρηξη ή άλλο σεισμικό φαινόμενο για να ξεκινήσει ένα λαχάρ, και αυτός είναι ένας κρίσιμος λόγος για τον οποίο οι επιστήμονες έχουν αφιερώσει δεκαετίες προσπαθώντας να κατανοήσουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες κοντά στα ηφαίστεια της οροσειράς Κασκέιντ. Τα πάντα, από βλάβες φραγμάτων έως ισχυρές καταιγίδες, έχουν προκαλέσει θανατηφόρα λαχάρ σε όλο τον κόσμο, και αυτά τα λαχάρ που εμφανίζονται χωρίς προειδοποίηση ανησυχούν τους ερευνητές, ειδικά εκείνους που μελετούν το Ρέινιερ.

Μια κατολίσθηση που θα ξεκινήσει από τη δυτική πλευρά του Ρέινιερ, λένε οι επιστήμονες, θα μπορούσε να καταστρέψει τις πόλεις Όρτινγκ, Πουγιαλούπ και Σάμνερ σε μόλις μισή ώρα, και θα επηρεάσει περισσότερους από 60.000 κατοίκους.

«[Τα λαχάρ χωρίς προειδοποίηση είναι] αυτό που σε τρομάζει τη νύχτα», είπε ο πρώην γεωφυσικός του Παρατηρητηρίου Ηφαιστείων Κασκέιντ (CVO) Άντι Λόκχαρτ στο Pop Mech. «Με τρομάζει.»

Για να βελτιώσουν την ανάλυσή τους σχετικά με την καταστροφή και τον αντίκτυπο των λαχάρ, οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει ορισμένους βασικούς πειραματικούς χώρους.

Πότε λοιπόν θα μπορούσε να συμβεί το επόμενο λαχάρ ή κάποιο άλλο σεισμικό φαινόμενο; Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να είναι τρομακτικά επικείμενο.