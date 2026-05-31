Η πιο επικίνδυνη ηφαιστειακή απειλή για την Αμερική πλησιάζει - Και δεν χρειάζεται να εκραγεί

Οι επιστήμονες εκπονούν σχέδιο για να αντιμετωπίσουν ένα λιγότερο γνωστό κίνδυνο χωρίς καν να εκραγεί το ηφαίστειο.

Δέσποινα Σοφιανίδου

Η πιο επικίνδυνη ηφαιστειακή απειλή για την Αμερική πλησιάζει - Και δεν χρειάζεται να εκραγεί

Αρχείου

AP
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα ερώτημα που απασχόλησε τους επιστήμονες μετά την έκρηξη του όρους Σεντ Χέλενς το 1980, ήταν πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα για το πότε —και όχι αν— θα συμβεί η επόμενη ηφαιστειακή έκρηξη στην οροσειρά Κασκέιντ;

Προκαλούμενη από σεισμό μεγέθους 5,1 Ρίχτερ, η ηφαιστειακή καταστροφή του όρους Σεντ Χέλενς κατέστρεψε τις γειτονικές κοινότητες στην Ουάσιγκτον, στοιχίζοντας τη ζωή σε 57 άτομα και προκαλώντας ζημιές ύψους 860 εκατομμυρίων δολαρίων σε δρόμους, σιδηροδρόμους, τοπικές υποδομές και τη βιομηχανία ξυλείας — και για τους ερευνητές, αποτέλεσε ένα σήμα κινδύνου για τη δημιουργία καλύτερων συστημάτων σεισμικής παρακολούθησης και ετοιμότητας για εκρήξεις.

Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν προσπαθούσαν απαραίτητα να βρουν τρόπους αντιμετώπισης των ροών λάβας ή των στήλων τέφρας που εκτοξεύονται από ένα ηφαίστειο στην περιοχή του Βορειοδυτικού Ειρηνικού των ΗΠΑ. Αντίθετα, γνώριζαν ότι χρειάζονταν ένα σχέδιο για την αντιμετώπιση ενός λιγότερο γνωστού κινδύνου, ενός κινδύνου που θα μπορούσε να προκαλέσει καταστροφές στις κοινότητες — χωρίς καν να εκραγεί το ηφαίστειο.

Η καταστροφή που προκάλεσε η έκρηξη του όρους Σεντ Χέλενς είχε λιγότερη σχέση με την ίδια την έκρηξη, αλλά μάλλον με το τεράστιο λαχάρ που προκάλεσε το γεγονός. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αυτές οι βίαιες ηφαιστειακές ροές λάσπης θα μπορούσαν να αποτελούν τις μεγαλύτερες απειλές για τους ανθρώπους, τις πόλεις και το περιβάλλον στον Βορειοδυτικό Ειρηνικό, και ο αγώνας για την ανάλυση των λαχάρ — βρίσκεται στο επίκεντρο άρθρου του Popular Mechanics.

Τι κάνει ένα λαχάρ τόσο επικίνδυνο; Η απρόβλεπτη συμπεριφορά του, καθώς η λάσπη από ιζήματα, βραχώδη συντρίμμια και νερό ξεκινά από την κορυφή ενός ηφαιστείου και κατεβαίνει την πλαγιά, κινούμενη πολύ γρήγορα και καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις.

Σε λίγα μόλις λεπτά, ένα λαχάρ μπορεί να κυλήσει κάτω από ένα ηφαίστειο και να ισοπεδώσει οτιδήποτε βρεθεί στο πέρασμά του. «Είναι σύνθετα φαινόμενα που αλλάζουν πολύ κατά τη μεταφορά τους», δήλωσε η ηφαιστειολόγος της Εθνικής Αυτόνομης Πανεπιστημίου του Μεξικού, Lizeth Caballero García, στο Pop Mech. «Μπορούν να μεγαλώσουν, μπορούν να αραιωθούν.»

Και υπάρχει καλός λόγος για τον οποίο οι ερευνητές της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) έχουν χαρακτηρίσει τα λαχάρ ως τον «πιο απειλητικό κίνδυνο»: Αποτελούν άμεσο κίνδυνο για τις γύρω κοινότητες.

Ωστόσο, δεν χρειάζεται καν να συμβεί έκρηξη ή άλλο σεισμικό φαινόμενο για να ξεκινήσει ένα λαχάρ, και αυτός είναι ένας κρίσιμος λόγος για τον οποίο οι επιστήμονες έχουν αφιερώσει δεκαετίες προσπαθώντας να κατανοήσουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες κοντά στα ηφαίστεια της οροσειράς Κασκέιντ. Τα πάντα, από βλάβες φραγμάτων έως ισχυρές καταιγίδες, έχουν προκαλέσει θανατηφόρα λαχάρ σε όλο τον κόσμο, και αυτά τα λαχάρ που εμφανίζονται χωρίς προειδοποίηση ανησυχούν τους ερευνητές, ειδικά εκείνους που μελετούν το Ρέινιερ.

Μια κατολίσθηση που θα ξεκινήσει από τη δυτική πλευρά του Ρέινιερ, λένε οι επιστήμονες, θα μπορούσε να καταστρέψει τις πόλεις Όρτινγκ, Πουγιαλούπ και Σάμνερ σε μόλις μισή ώρα, και θα επηρεάσει περισσότερους από 60.000 κατοίκους.

«[Τα λαχάρ χωρίς προειδοποίηση είναι] αυτό που σε τρομάζει τη νύχτα», είπε ο πρώην γεωφυσικός του Παρατηρητηρίου Ηφαιστείων Κασκέιντ (CVO) Άντι Λόκχαρτ στο Pop Mech. «Με τρομάζει.»

Για να βελτιώσουν την ανάλυσή τους σχετικά με την καταστροφή και τον αντίκτυπο των λαχάρ, οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει ορισμένους βασικούς πειραματικούς χώρους.

Πότε λοιπόν θα μπορούσε να συμβεί το επόμενο λαχάρ ή κάποιο άλλο σεισμικό φαινόμενο; Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να είναι τρομακτικά επικείμενο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:49ΕΛΛΑΔΑ

Ο πελαργός επιστρέφει στη φύση: Σπάνια φωλιά στις Φέρες Έβρου

16:31ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Τα νεότερα για την υγεία του μετά το λιποθυμικό επεισόδιο

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στην Αλβανία για την ανέγερση τουριστικού συγκροτήματος – Τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Ισραηλινή επιδρομή κοντά σε νοσοκομείο, 13 τραυματίες

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθησαν πέντε άτομα για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη

15:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Ταξίδι με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Ασπρόπυργο - Σε εξέλιξη η κατάσβεση

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Μάνδρα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα - Κρατά δρεπάνι και μαχαίρι

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη: Το «αντίο» στον άνθρωπο που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της

15:19ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρός 74χρονος στην αυλή του σπιτιού του - Τον εντόπισε γείτονας

15:00WHAT THE FACT

Ένας παγωμένος εγκέφαλος που εξακολουθεί να θυμάται: Η επαναστατική αναθεώρηση της νευροεπιστήμης

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Δύο συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης - Κατασχέθηκαν χρήματα και όχημα

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα: Νεκροί πατέρας και γιος σε φριχτό τροχαίο με μοτοσικλέτα

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Ξέσπασμα του ιού «bull neck» «το χειρότερο εδώ και δεκαετίες» - Τα συμπτώματα

14:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Καρυστιανού σε Τσίπρα: Δεν μπορώ την κοροϊδία

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ελεούσα Θεσσαλονίκης - Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

14:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νεκρός οπαδός της Παρί μετά την κατάκτηση του Champions League

14:34ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί δεν πρέπει να κρατάμε το φτέρνισμα - Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους πιθανούς κινδύνους

14:22LIFESTYLE

Σάκης Ρουβάς: Έκανε γυμναστική με... κίνητρο τα «μακαρόνια με κιμά»

14:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σε τι χρησιμεύει η μικρή στρογγυλή τρύπα στα κινητά τηλέφωνα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία GFS και ECMWF για ζέστη... διαρκείας στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά (χάρτες)

13:54ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα ήταν η Αθήνα αν δεν είχε μπαζωθεί ο Κηφισός σύμφωνα με την Τεχνητή Νοημοσύνη

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα: Νεκροί πατέρας και γιος σε φριχτό τροχαίο με μοτοσικλέτα

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στην Αλβανία για την ανέγερση τουριστικού συγκροτήματος – Τραυματίστηκε Έλληνας ομογενής

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη: Το «αντίο» στον άνθρωπο που έζησε τρία χρόνια με το ήπαρ της

08:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες γίνονται ευκολότερες

08:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Αλλάζουν τα πάντα από αύριο - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Προειδοποίηση WWF προς Έλληνες ψαράδες και καταναλωτές: Μην φάτε αυτό το ψάρι αν το αλιεύσετε

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Ξέσπασμα του ιού «bull neck» «το χειρότερο εδώ και δεκαετίες» - Τα συμπτώματα

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Μάνδρα: Άνδρας απειλεί να πέσει από ταράτσα - Κρατά δρεπάνι και μαχαίρι

12:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κρίσιμες ώρες για τον Μάριο Οικονόμου: Μη ενθαρρυντικά τα πρώτα τεστ εγκεφαλικής λειτουργίας

15:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Ταξίδι με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους

12:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι 25 καλλιτέχνες που συνυπογράφουν τη διακήρυξη Τσίπρα για την ΕΛΑΣ

09:08WHAT THE FACT

Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων «λύθηκε» καθώς ειδικός «εξηγεί» τις εξαφανίσεις πλοίων

11:02ΥΓΕΙΑ

Πιο κοντά από ποτέ στο θαύμα: «Πρωτοφανή» αποτελέσματα από εμβόλιο κατά του καρκίνου

12:41WHAT THE FACT

Μερομήνια: Έτσι θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Ποιος μήνας θα είναι ο δυσκολότερος

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Ψάρια – εισβολείς αναστατώνουν το Αιγαίο και απειλούν το ελληνικό καλοκαίρι

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες – Τι λειτουργεί και τι όχι

08:23TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ