Νεκρός οπαδός της Παρί μετά την κατάκτηση του Champions League

Snapshot Ένας νεαρός οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν πέθανε μετά από επεισόδια στο Παρίσι, που ακολούθησαν την κατάκτηση του Champions League από την ομάδα.

Ο θάνατος προκλήθηκε όταν μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε τσιμεντένια οδοφράγματα στην περιοχή Πορτ Μεγιό.

Ένας 17χρονος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τραυματισμό στα ίδια επεισόδια και νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της περιοχής.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγες ώρες μετά τον τελικό της Βουδαπέστης και μετέτρεψαν το Παρίσι σε πεδίο μάχης. Snapshot powered by AI

Τραγικός είναι ο απολογισμός των επεισοδίων που εκτυλίχθηκαν στους δρόμους του Παρισιού, λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό της Βουδαπέστης.

Η γαλλική πρωτεύουσα μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, με τις χαρμόσυνες στιγμές να σκιάζονται από αιματηρά επεισόδια και απ' ότι φαίνεται είχαμε και απώλεια ζωής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εφημερίδα «Le Parisien», το χάος που προκλήθηκε είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός νεαρού άνδρα. Το μοιραίο συμβάν σημειώθηκε γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα στην περιοχή του Πορτ Μεγιό και όπως αποκάλυψαν οι αυτόπτες μάρτυρες, ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω σε τσιμεντένια οδοφράγματα, βρίσκοντας ακαριαίο θάνατο.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται και ένας 17χρονος με τους γιατρούς να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένουν να τον διασώσουν. Ο ανήλικος βρέθηκε αιμόφυρτος στο έδαφος και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου και νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Ο Μακρόν καλωσορίζει τους παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν

Η Παρί Σεν Ζερμέν θα πανηγυρίσει την κατάκτηση του Champions League σήμερα, αφού κατέκτησε και το γαλλικό πρωτάθλημα. Οι Αρχές ξθα διοργανώσουν μια δημόσια γιορτή στο Πεδίο του Άρεως, μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, από τις 2 μ.μ. τοπική ώρα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν δήλωσε: «Οι παίκτες θα διασχίσουν το Champ de Mars σε μια σκηνή μήκους 450 μέτρων και θα παρουσιάσουν το τρόπαιο του Champions League στους οπαδούς τους. Υπολογίζεται οτι περίπου 85.000 έως 90.000 άνθρωποι θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη μοναδική γιορτή στην καρδιά της πρωτεύουσας. Οι πύλες θα ανοίξουν στις 2 μ.μ.».

Στη συνέχεια, οι παίκτες θα γίνουν δεκτοί από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, στο Μέγαρο των Ηλυσίων.«Ένα νέο αστέρι λάμπει πάνω από το Παρίσι! Μπράβο στην Παρί Σεν Ζερμέν που έκανε όλη την Ευρώπη να ονειρεύεται. Η Γαλλία είναι περήφανη.» εγραψε ο Μακρόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εορτασμοί θα συνεχιστούν στο Parc des Princes, το στάδιο της Παρί Σεν Ζερμέν, όπου οπαδοί και παίκτες θα συγκεντρωθούν από τις 7.30 μ.μ. τοπική ώρα, με την αστυνομία να παραμένει σε επιφυλακή για τυχόν νέα επεισόδια.

