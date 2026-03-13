Μωρά φώκιες κοιμούνται σε σπηλιά στην Αλόννησο

Ιδιαίτερα θετικές είναι οι εξελίξεις για τη μεσογειακή φώκια Monachus monachus, ένα από τα πιο απειλούμενα θαλάσσια θηλαστικά παγκοσμίως, καθώς φέτος καταγράφηκε αριθμός-ρεκόρ γεννήσεων στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Βορείων Σποράδων.

Μετά την ολοκλήρωση της φετινής αναπαραγωγικής περιόδου, η περιβαλλοντική οργάνωση MOm ανακοίνωσε ότι πολλές από τις θαλάσσιες σπηλιές που χρησιμοποιούνται για τη γέννηση των μικρών έχουν πλέον γεμίσει ζωή. Τα στοιχεία προκύπτουν από υλικό που καταγράφουν υπέρυθρες κάμερες της οργάνωσης σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Σε φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η MOm, καταγράφονται εννέα φώκιες κυρίως ενήλικα ζώα αλλά και νεαρά που ξεκουράζονται σε μικρή θαλάσσια σπηλιά στο Κεντρικό Αιγαίο.