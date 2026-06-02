Ηγουμενίτσα: Χειροπέδες σε διεθνώς αναζητούμενο αλλοδαπό για ενδοοικογενειακή βία

Snapshot Συνελήφθη στην Ηγουμενίτσα διεθνώς αναζητούμενος αλλοδαπός μετά από αστυνομικό έλεγχο.

Εναντίον του εκκρεμούσε εντολή προσωρινής σύλληψης και κράτησης από την Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας.

Η εντολή εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος των αλβανικών αρχών για έκδοσή του στη γειτονική χώρα.

Ο συλληφθείς κατηγορείται για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας.

Οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας για την έναρξη διαδικασιών έκδοσης. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού, ο οποίος αναζητούνταν διεθνώς, προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας (1/6) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του συλληφθέντος εκκρεμούσε εντολή προσωρινής σύλληψης και κράτησης από την Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας.

Η εντολή αυτή εκδόθηκε κατόπιν επίσημου αιτήματος των αλβανικών αρχών, οι οποίες ζητούσαν τον εντοπισμό και τη σύλληψή του με σκοπό την έκδοσή του στη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, ο αλλοδαπός κατηγορείται για αδικήματα που αφορούν την «ενδοοικογενειακή βία».

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Κέρκυρας, προκειμένου να δρομολογηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του.

Διαβάστε επίσης